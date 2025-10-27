El Clásico Universitario desató un terremoto dentro de Universidad de Chile, luego de la derrota por 1-0 en la visita ante Universidad Católica en el nuevo estadio Claro Arena.

Esto, porque una vez finalizado el encuentro dos jugadores tuvieron que ir de forma inmediata a realizar exámenes médicos por lesiones, teniendo en cuenta la revancha contra Lanús de la Copa Sudamericana.

Uno de ellos fue Lucas Assadi quien se perderá por un desgarro ese importantísimo compromiso en Buenos Aires, mientras que el otro fue Marcelo Díaz.

El capitán salió el segundo tiempo y tuvieron que ponerle hielo inmediatamente, lo que también encendió las alarmas, por lo que le realizaron exámenes de rigor para ver qué pasaba.

Marcelo Díaz terminó con problemas físicos tras el Clásico Universitario. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Qué pasa con Marcelo Díaz para la Copa Sudamericana?

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes entregaron detalles de la situación de Marcelo Díaz tras el Clásico Universitario, de manera de saber si podrá ser opción el jueves contra Lanús.

“El capitán de los azules tuvo que ir a revisión médica porque terminó el partido con molestias físicas, donde se le pudo ver con hielo”, en una escena que se pudo ver en televisión.

“Los detalles dicen que es una sobrecarga, donde no hay una lesión muscular , por lo que con una buena recuperación puede ser alternativa para el compromiso en Buenos Aires”, explican.

Con esto, dependerá del técnico Gustavo Álvarez si podrá contar con el Chelo Díaz en ese trascendental encuentro, donde buscan la gran final de la Copa Sudamericana.

