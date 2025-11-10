Universidad de Chile se mentaliza en los tres partidos que le quedan por delante en la Liga de Primera 2025, donde el gran objetivo es poder meterse en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 como Chile 2.

En ese sentido, ya se han comenzado a tomar decisiones para la próxima temporada, donde el ex jugador campeón con la U, Gonzalo Jara, asegura que hay un defensor que entraría muy bien en el equipo de Gustavo Álvarez en el mercado de fichajes.

Así lo hizo saber en el programa “Los Tenores de radio ADN” donde explicó que la última línea, pese a la buena evaluación del entrenador ha tenido falencias, por lo mismo pone un nombre sobe la mesa.

Este tiene que ver con el venezolano Bianneider Tamayo, jugador que es de la U pero que está a préstamo en Unión Española, donde ha sido titular en un complejo escenario en los hispanos.

Bianneider Tamayo está a préstamo en Unión Española. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Bianneider Tamayo vuelve a la U?

Gonzalo Jara asegura que la defensa de Universidad de Chile puede ganar mucho con un refuerzo que le de otra solución: “Franco Calderón está inseguro, y que juegue Israel Poblete (de defensa), quiere decir que Gustavo Álvarez no está conforme con los jugadores que tiene”

“Creo que Gustavo Álvarez pensó que iba a poder sumar un tercer central con Nicolás Ramírez, por la posición que él cumple”, explicó el campeón con la U.

Por lo mismo, entiende que el regreso de Bianneider Tamayo significará un defensor con otro tipo de características, de manera de potenciar una zona que ha costado en los últimos partidos.

“Para el próximo campeonato, creo que la U va a ganar mucho con Tamayo. Fue una muy buena decisión que saliera a Unión Española. Como es un central zurdo, Zaldivia podría jugar por derecha”, detalló.

