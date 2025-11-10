El renacer de Leandro Fernández con la camiseta de Universidad de Chile ha marcado las últimas fechas de los azules, con el gran objetivo de alcanzar el Chile 2 a la Copa Libertadores 2026.

El delantero argentino pasó de ser suplente y ser considerado con escasos minutos, a ser titular y anotar tres goles en los duelos ante Everton y Deportes Limache.

“Como dice el dicho: siempre sale el sol. Estoy contento de volver a convertir y ayudar al equipo. Más si es disfrutando con nuestra gente en casa”, explicó Fernández tras su último doblete.

Pero hay una situación que no se sabía del argentino, que tiene que ver con su rebelde lesión de tobillo izquierdo, que todavía le complica, donde hay una operación que está pendiente en la U.

Leandro Fernández volvió a brillar con la U con un doblete ante Limache. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

ver también La grave lesión que marca a Leandro Fernández en U de Chile

¿Leandro Fernández se debe operar en la U?

Fue el 12 de junio, en el partido en que la U empató 2-2 ante Curicó Unido, que significó la eliminación de los azules en la Copa Chile, que Leandro Fernández se lesionó del tobillo.

Publicidad

Publicidad

Esto le hizo quedar fuera de los partidos ante Coquimbo Unido y Deportes Iquique en el torneo, para volver contra Unión Española, donde sólo pudo estar 10 minutos en la cancha antes de volver a recaer.

Con esto, vino lo peor: quedó fuera en el Superclásico contra Colo Colo, los dos duelos ante Guaraní, además contra Ñublense y Unión La Calera, para luego volver sólo algunos minutos por partidos y perdiendo el puesto ante la explosión de Lucas Assadi quien aprovechó la oportunidad.

Fue antes del regreso que hubo una conversación, donde, según pudo conocer Redgol, el jugador sabía que debía ser operado para recuperarse plenamente, algo que fue aplazado por el club para el final de la temporada, lo que igual le terminó pasando la cuenta.

Publicidad

Publicidad

Los miedos de volver a recaer en una lesión lo complicaron deportivamente, con una operación que deberá ser analizada y donde cercanos al jugador aseguran que debe realizarse tras el final de la temporada.

Por ahora, pese a todo, Fernández ha vuelto a brillar con la camiseta de la U, pero sigue latente una conversación por la situación del tobillo, que si bien ahora no presenta dolor, es algo que se debe resolver.

ver también “Depende de…”: Leandro Fernández explicó si seguirá en Universidad de Chile

Publicidad