Las críticas se tomaron el plantel de Universidad de Chile, luego del empate 1-1 contra Deportes La Serena en la fecha pendiente de la Liga de Primera 2025, que los dejó fuera de la pelea por el título que lidera Coquimbo Unido.

En ese sentido, el técnico Gustavo Álvarez decidió plantear una formación alternativa para el encuentro contra los papayeros, donde se pudo ver el bajo nivel de varios de los jugadores.

Uno que fue blanco de polémicos comentarios fue Leandro Fernández, quien no era estelar desde el mes de mayo, luego una importante lesión de tobillo que lo marginó por varias fechas.

Una que tuvo una recaída, luego de que pudo volver sólo minutos ante Unión Española, lo que finalmente le ha pasado la cuenta en el rendimiento que lo tienen en la mira en una evaluación final.

Leandro Fernández sigue sin poder levantar su nivel y es blanco de críticas. Foto: Javier Torres/Photosport

¿Qué pasó con la lesión de tobillo de Leandro Fernández?

Fue en los octavos de final de la Copa Chile 2025, cuando quedaron eliminados ante Curicó Unido, que Leandro Fernández sufrió un esguince de tobillo izquierdo que lo alejó de las canchas.

Esa lesión lo marginó de los duelos por el torneo ante Coquimbo Unido y Deportes Iquique, pero regresó ante Unión Española, donde sólo pudo estar 10 minutos en cancha, tras ingresar en el minuto 73.

Esto provocó que se perdiera tres partidos más, Colo Colo, Ñublense y Unión La Calera, para ir retornando progresivamente, pero con un nivel que no le ha permitido a titularidad, salvo en el último duelo ante La Serena donde hubo formación alternativa.

Por lo mismo, la lesión de tobillo lo marcó más de la cuenta, donde si bien ya ha marcado su recuperación, ese incidente donde fue apurado para volver le costó mucho el rendimiento, donde no ha podido regresar al sitial de protagonista que tuvo, por ejemplo, en la temporada 2024.

