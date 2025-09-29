Es tendencia:
U de Chile

Hinchas de U. de Chile pierden la paciencia con Leandro Fernández: “Da rabia verte jugar”

Los fanáticos de Universidad de Chile están cansados del juego que muestra Lea Fernández y piden su salida del equipo.

Por Felipe Escobillana

Leandro Fernández es criticado por los hinchas de la U
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTLeandro Fernández es criticado por los hinchas de la U

Universidad de Chile sufrió un tropezón muy doloroso ante Deportes La Serena tras igualar 1-1, pues los deja muy lejos de un título nacional que el elenco azul no consigue desde el 2017.

Gustavo Álvarez puso de titular a futbolistas que han tenido poca relevancia en el último tiempo, como es el caso de Leandro Fernández. Su rendimiento fue tan opaco, que terminó de colmar la paciencia de los hinchas.

En la cuenta oficial de X de Universidad de Chile se pronunciaron muchos fanáticos luego del 1-1 y la mayoría de los dardos iba contra el argentino, que era muy querido antiguamente por la barra bullanguera.

“Ándate Lea, ya da rabia verte jugar”, aseguró un usuario, asegurando que “seguramente con Lea de titular íbamos a golear”.

Llueven las críticas a Leandro Fernández

Varias veces apareció solo por la derecha Leandro Fernández. En vez de buscar a un compañero mejor ubicado, quiso hacer su gol, lo que valió que muchos hinchas cargaran contra su juego.

Lea Fernández jugó muy mal ante La Serena / Photosport

Lea Fernández jugó muy mal ante La Serena / Photosport

“La U no tiene para dos equipos, Fernández, Contreras y Tapia son malos“, “Chao Fernández”, “Leandro estaba totalmente perdido” y le cuestionan que “es una m… tanto por lo técnico como lo táctico”.

De hecho aseguran que es su individualismo lo que llevó a Universidad de Chile resignar puntos.

“Punto aparte Lea Fernández, sino fuera por su egoísmo este partido se ganaba, pero de las 3 claras que tuvo las terminó de mala manera para hacer su gol, cosa que nunca llegó”, agregan.

La U recién volverá a jugar un partido oficial el 19 de octubre, ante Palestino, por el torneo nacional. Será en la antesala del duelo ante Lanús, por las semis de Copa Sudamericana.

