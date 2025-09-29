Leandro Fernández vivió un amargo partido el pasado domingo, cuando fue titular en el empate entre Deportes La Serena por 1-1 contra Universidad de Chile, en el estadio La Portada.

Un marcador que deja a los azules casi sin opciones de poder pelear el título hasta el final con un Coquimbo Unido, donde los piratas ya se están probando la corona.

Uno que se llevó las críticas en la U fue Leandro Fernández, quien no pudo ayudar a generar el desequilibrio y luego un tanto para llevarse los tres puntos, donde quedó lamentándose.

Por lo mismo, una vez dado vuelta la página, el delantero argentino sacó la voz en sus redes sociales para mandar un mensaje a los hinchas y a todos los de la U.

Leandro Fernández fue fuertemente cuestionado por los hinchas de la U. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

¿Qué dijo Leandro Fernández en U de Chile?

Leandro Fernández no era titular en la Liga de Primera con Universidad de Chile desde el 31 de mayo, donde luego una importante lesión de tobillo lo tuvo al margen y no ha podido recuperar su nivel.

Si bien después ha ingresado en los segundos tiempos, en el compromiso ante Deportes La Serena tuvo la gran opción de ser estelar, pero donde, pese a las ganas, no pudo demostrar la contundencia que tenía acostumbrado a los hinchas.

Por lo mismo, sabiendo que el título del torneo otra vez se ve lejano, con un Coquimbo Unido completamente escapado, quiso mandar un importante mensaje a sus seguidores de la U.

“Ya vendrán tiempos mejores, no queda otra que seguir trabajando”, escribió en sus redes sociales, algo que acompañó con una fotografía del partido jugado en el estadio La Portada.

