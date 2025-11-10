Universidad de Chile batalló más de la cuenta para poder quedarse con una importantísima victoria por 4-3 ante Deportes Limache, por la fecha 27 de la Liga de Primera 2025, que le permite seguir soñando con el Chile 2 a la Copa Libertadores.

Un duelo que estuvo lleno de emociones en el estadio Santa Laura, donde los hinchas terminaron aplaudiendo a los jugadores, como la entrega de Leandro Fernández, pero también al entrenador.

Gustavo Álvarez ha estado en la mira por las dudas que hay con su continuidad al mando de la U, pese a que tiene contrato por toda la próxima temporada, algo que se revisará a final de año.

Por lo mismo, algunos hinchas pudieron estar cara a cara con el entrenador a la salida del estadio, donde le pidieron por favor que siguiera al mando del equipo: ¿Qué respondió Álvarez?

Gustavo Álvarez con los hinchas de U de Chile.

¿Qué le dijeron los hinchas de la U a Gustavo Álvarez?

Gustavo Álvarez tiene una particular relación con los hinchas de Universidad de Chile, algo que se notó a la salida del estadio Santa Laura, luego del triunfo contra Limache.

Los hinchas le pidieron fotos, videos, saludos y le decían que no se fuera, que tenía que seguir en el equipo, algo que el entrenador respondió siempre con una sonrisa.

“Párrafo aparte para la gente, es muy difícil encontrar un publico que esté 0-2 en los primeros 15 minutos y que te apoye como si fueras ganando. Eso no se ve en cualquier lado”, destacó Álvarez.

