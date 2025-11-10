Es tendencia:
Universidad de Chile

El chef profesional que le cocinó a Fabián Hormazábal en U de Chile

Mauricio Manríquez mostró en sus redes el trabajo que realizó para el lateral de los azules, donde hay una receta especial de su madre.

Por Cristián Fajardo C.

Fabián Hormazábal tuvo un chef especian el su casa.
Parte importante en la vida de los deportistas tiene que ver con una muy buena alimentación, donde un chef mostró el trabajo que realizó junto a un jugador de Universidad de Chile.

Fue el chef Mauricio Manríquez quien detalló una rutina de alimentación para Fabián Hormazábal, lo que fue grabado para sus plataformas digitales para demostrar cómo se alimenta un futbolista.

“Esta semana diseñamos en conjunto un menú enfocado en proteínas con un toque especial, una receta de su mamá”, explicó Manríquez en el detalle de su video.

“Porque detrás de cada deportista hay mucho más que entrenamiento hay esfuerzo, disciplina y organización”, profundizó.

Fabián Hormazábal junto al chef Mauricio Manríquez.

¿Qué comen los jugadores profesionales?

Dentro de los entrenamientos, concentraciones, viajes, a los jugadores les queda poco tiempo a la hora de preparar sus comidas en casa, algo que aprovechó Hormazábal para incentivar el buen comer con el chef Mauricio Manríquez.

“Creamos un menú personalizado donde el enfoque principal fueron las proteínas. Comenzamos con croquetas de carne al horno, strogonoff de res y pollo relleno”, explicó.

“Para incorporar verduras prepare un quiche de espinaca con queso camebel y un pedido especial de papas gratinadas en una receta especial que le recuerda a su madre”, detalló.

Otro compañero que también pasó por la cocina fue Matías Sepúlveda, donde el chef en sus redes sociales muestra los videos, también con otros importantes jugadores del fútbol chileno.

Mira el video:

