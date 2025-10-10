Universidad de Chile tiene novedades con el desgarro de Matías Sepúlveda, en una recuperación que avanza más rápido de los esperado por los médicos en el Centro Deportivo Azul.

El jugador se lesionó en la revancha ante Alianza Lima, lo que lo tuvo apartado de los entrenamientos, donde sigue haciendo un trabajo diferenciado pero recuperando la normalidad.

En ese sentido, lo que parecía un milagro está cerca de ocurrir, porque el jugador podrá llegar al partido de ida ante Lanús, por la primera semifinal de la Copa Sudamericana.

Una situación que detalló el periodista Marcelo Díaz, en TNT Sports, donde dejó en claro que para el lunes ante Palestino será imposible que reaparezca, por lo mismo lo guardan para el torneo internacional.

Matías Sepúlveda se lesionó en el duelo ante Alianza Lima en Coquimbo. Foto: Javier Torres/Photosport

¿Cuándo vuelve Matías Sepúlveda en la U?

Matías Sepúlveda poco a poco comienza a volver para competir por un puesto en Universidad de Chile, luego de sufrir un fuerte desgarro donde se pensó que se perdía ambos choques contra Lanús.

En ese sentido, aseguran que en la U ya respiran más tranquilos con el Tucu, donde estará listo para la llave contra los argentinos, tanto en el Estadio Nacional como en Buenos Aires.

“Querían llegar a octubre sin lesiones, Sepúlveda empieza a trabajar con normalidad. Hasta ahora estaría todo el plantel a disposición para el duelo con Lanús”, explicó Marcelo Díaz.

En ese sentido, adelantó que “Sepúlveda está en la parte final, en reintegro deportivo, estará para la llave con Lanús”.

