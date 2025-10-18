Es el partido que se tomará el fin de semana en el fútbol nacional. Coquimbo Unido, actual líder de la Liga de Primera 2025, recibirá a Colo Colo, en el Sánchez Rumoroso. El Cacique vela por sus intereses y quiere meterse en puestos de copas internacionales.

Un paso ya está dado en dirección de Colo Colo. Cobresal perdió en su importante duelo ante Deportes Limache y, de ganar, el Cacique podría sumar 37 puntos y quedar a tan sólo una unidad de los Mineros. Ambas escuadras se enfrentan, además, en la penúltima fecha.

Todo muy bonito hasta ahí. El problema es que Coquimbo Unido quiere cerrar la primera estrella de su historia a como dé lugar. Mientras antes se logre, parece mejor para la tranquilidad del Pirata, que, no obstante, tiene un amplio margen.

ver también Se pierde lo que queda de Liga de Primera: jugador de Colo Colo fue operado y será baja

La IA vaticina el resultado entre Coquimbo y Colo Colo

Será un duelo de grandes repercusiones. Es por eso que vale la pena hacerse una idea de su resultado de antemano. Para ello, recurrimos a la Inteligencia Artificial de Microsoft, Copilot, con el fin de que nos diera su pronóstico. La premisa fue: “¿Cuál crees que será el resultado del partido entre Coquimbo Unido y Colo Colo de este fin de semana?”.

Para la IA, una igualdad es lo más lógico. “El resultado más probable es un empate 1-1“, respondió, argumentando que Coquimbo llega como líder, pero que la urgencia de Colo Colo equilibrará el encuentro.

“Hay alta probabilidad de goles por ambos lados y pocas probabilidades de una goleada. La alternativa probable que se puede barajar es un triunfo ajustado de Coquimbo (2-1), si el local impone su ritmo y aprovecha la ventaja de su cancha“, cerró Copilot.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo se juega mucho ante Coquimbo | Photosport

¿Cuándo juegan Coquimbo Unido y Colo Colo?

El duelo será este domingo, a partir de las 12.30 horas. Se llevará a cabo en el Estadio Sánchez Rumoroso, donde los Piratas hacen de local.