Universidad Católica se encuentra planificando lo que será la temporada 2026, donde esperan competir en la próxima edición de Copa Libertadores y seguir contando con el goleador del Campeonato Nacional, Fernando Zampedri, y revelan que se dio un paso importante en materia de renovación.

El jugador pasa por una gran temporada, donde está cerca de hacer historia y consagrarse como el hexagoleador de la Liga de Primera. Sin embargo, aún no cerraba su continuidad en la Franja debido a dos significativos puntos.

Actualizan sobre la renovación de Zampedri en la UC

Según revelaron distintos medios, el primer punto que habría pausado las negociaciones sería la duración de la extensión de los contratos, ya que mientras la UC ofrece una extensión de un año, más otro según objetivos cumplidos. El jugador busca que se extienda por dos.

A esto se suma la situación salarial. Acorde a lo revelado por el periodista Bruno Sampieri, el club buscaría un recorte económico.

“U. Católica está tratando que Fernando Zampedri acepte una oferta muy baja respecto a lo que venía ganando, mucho más baja. Eso está intentando por ahora la dirigencia”, añadiendo que el jugador “está dispuesto a ganar menos”.

El jugador sellaría su continuidad en la Franja/Photosport

Tras esto, Radio Cooperativa reveló, acorde a lo que recoge Punto Cruzado, que el club que Zampedri y Cruzados están muy cerca de llegar a un acuerdo para renovar el vínculo entre ambos.

De esta forma el “Toro” continuara jugando con la Franja la próxima temporada y, de terminar así el Campeonato Nacional donde marchan en el segundo puesto, disputar la nueva edición de Copa Libertadores.