Polémica está generando esta recta final del Campeonato Nacional 2024 con la definición del título entre Colo Colo y Universidad de Chile. ¿La razón? Pues la denuncia de los azules contra los albos por haber infringido el reglamento ante la suspensión de Jorge Almirón.

Según los azules, Víctor Vidal, coordinador de Colo Colo, estaba presente en una zona en la cual no estaba permitida. Además y para empeorar el asunto, aseguran que usó un dispositivo de comunicación para contactarse con el suspendido entrenador del Cacique.

Esta situación trae a colación un hecho parecido que data del 2017, cuando Everton acusó a Colo Colo de haber facilitado que el suspendido Pablo Guede pudiera contactase con su banca desde una de las casetas del Sausalito.

En esa ocasión los albos vencieron por 3-2 en Viña de Maro y, al igual que ahora, también se hablaba de la posibilidad de resta de puntos para el Cacique.

Uno que estaba presente en ese plantel fue Jorge Valdivia, quien en su calidad de comentarista en ADN Radio recordó entre risas lo que fue esa polémica que golpeó a los albos justo cuando luchaban por el título.

“¿En el Estadio Sausalito no fue una vez que bajó un papelito de la cabina?”, preguntó Carlos Costas en el panel de Los Tenores, a lo que el Mago respondió “¿un papelito? Es que yo estaba en la cancha… ¿De quién era ese papelito?”.

“Si no me falla la memoria era Guede el técnico de Colo Colo en ese momento”, replicó Costas, recibiendo otra respuesta graciosilla de Valdivia. “Estaba arriba, pero el papel que mandó estaba escrito en inglés. No todos lo entendieron (risas). ¿Está insinuando algo Carlos? ¿Qué nosotros recibimos indicaciones de arriba?”, concluyó el ex volante.

