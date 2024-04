Pablo Guede goza de un presente muy positivo en Argentinos Juniors y gran parte de la experiencia volcada en los Bichos Colorados fue de su paso por Colo Colo. El argentino fue director técnico del Cacique desde julio de 2016 hasta abril de 2018.

Un período que vivió con mucha intensidad. Donde pasó por problemas de salud. Y también festejó algunos títulos. “Me pasó en Colo Colo. Es muy grande. Pero muy grande. Muy grande. ¿Vale? Hablaban más de mí que de la Presidenta de Chile. Una locura, a ese extremo”, afirmó Guede en el programa Clank! conducido por Juan Pablo Varsky. Se refería a Michelle Bachelet, la mandataria de la nación en ese momento.

“Todos los días un problema, una cosa. Ahí, neuróloga, resonancia en la cabeza, no podía dormir. Me mató eso. Tenía una migraña tremenda. Estuve un año y ocho meses, antes de Quinteros venía el Bichi Borghi y yo como los que más habíamos durado. Un año y ocho meses, imagínate”, describió el estratego de 49 años.

Agregó que “salimos cuatro veces campeón. Éxito, cada seis meses. Dos Supercopas, una Copa Chile y un Campeonato Nacional, que fue bueno. Me fui de Colo Colo porque no aguante más. Se fue el presidente que había y me fui yo. Pasan los años y ves que se repite lo mismo. Con otro entrenador. Y con otro lo mismo”.

Guede se candidatea para un nuevo ciclo en Colo Colo: “Me manejaría de otra manera con lo que sé ahora”

Ese repaso de Pablo Guede sobre su etapa en Colo Colo lo hace mirar todo con más consciencia. Con más conocimiento y experiencia. Dirigió seis clubes después de su ciclo en el estadio Monumental. “Entonces dices ‘yo estaba metido ahí, ahora con lo que sé lo manejaría de otra manera”, reconoció. Una forma sutil de abrirle la puerta a una segunda etapa en Pedrero.

“No me haría problema por la cantidad de boludeces que me hice problema. Por eso después de ahí me fui a Arabia. En Colo Colo, cuando estaba ahí arriba, podría haber ido a cualquier equipo que me viniera a buscar. Y yo quería ir a Arabia para después ir donde yo quisiera sin pensar en lo económico”, añadió.

Y cerró con el final de su ciclo en Al Ahli del fútbol saudí. “Fue de las mejores decisiones que tomé. Me echaron después de ganar 9 partidos seguidos porque cambió el jeque. Me quería morir”, cerró entre risas.

Así va Argentinos Juniors en la tabla de la Copa de la Liga en Argentina

Argentinos Juniors suma tres victorias y dos empates en la Copa de la Liga de Argentina y así se ubica como puntero en la tabla de posiciones del Grupo A.

