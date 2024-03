Pablo Guede agarró un segundo aire en Argentinos Juniors y ahora es uno de los que marca la pauta al otro lado de la Cordillera. Es que tras un inicio muy complicado, ahora el ex entrenador de Colo Colo se perfila como candidato a pelear con los grandes de Argentina.

El elenco del trasandino acumula cuatro partidos sin saber de derrotas. Incluso en la última jornada antes de la fecha FIFA, goleó por 3-0 a Rosario Central.

“Me fui contento después de ese partido. Felicite a mis jugadores por lo que hicieron”, expresó el DT sensación en Argentina a ESPN. Con dicho resultado el “Bicho” está en el segundo puesto del grupo A de la Copa de la Liga, con 21 unidades.

Pero la entrevista de Pablo Guede contó con un particular condimento ya que se profundizó en el tema de los árbitros. Por lo que el estratega recalcó que les pide a sus jugadores que “no hay que protestar”.

Polémico episodio en Colo Colo

“Si el árbitro cobró, ya está. Soy muy precavido. Es un trabajo jodido”, agregó el entrenador. Pero eso no sería todo, ya que indicó que aprendió la lección en su estadía en Colo Colo.

“Ustedes no lo saben, pero me llamaron a pelear. Me dijo ‘argentino de mierda’. Por eso les digo, el que queda como un loco soy yo. Pero ese árbitro me estaba invitándome a pelear dentro del vestuario”, recordó aún molesto con lo vivido.

Dicho episodio hace referencia a lo que vivió con Patricio Polic en 2017. El Cacique cayó ante Deportes Temuco en el Germán Becker, pero el resultado quedó en segundo plano por la disputa del estratega con el cuarto arbitro en dicho partido. Episodio que le sirvió y que hoy en día lo hace contar hasta 100 antes de decir algo a los hombres del pito.