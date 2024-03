Colo Colo es un gran punto en común que tienen Jorge Almirón y Pablo Guede. Pero no el único. Además del cuadro albo, ambos fueron entrenadores de San Lorenzo de Almagro. Pero incluso llegaron a coincidir como jugadores en un club de la primera división de Argentina.

Las referencias son para Deportivo Español. De hecho, juntos debutaron en aquel club en un encuentro frente a Colón de Santa Fe. “Estuve ahí ocho meses. Llegué y jugué un torneo”, contó Almirón en una conversación con Fox Sports. Antes de arribar al Gallego, el argentino pasó por Santiago Wanderers.

“Antes de terminar el campeonato me contrata Atlas de México y me voy. Después de un partido contra River Plate. Ese día estaba en la cancha entrenador, Ricardo La Volpe. Se hace todo y me voy”, agregó Almirón en esa misma entrevista.

Y revivió parte de las características que tenía Guede, quien actualmente es el adiestrador de Argentinos Juniors. “Con Pablo jugamos algunos partidos juntos. Realmente no recuerdo mucho, algunas jugadas y cosas de esas. Él era muy chico, un jugador muy rápido y explosivo”, revivió el estratego del Cacique.

No sólo por Colo Colo: Almirón revive el gol que anotó con asistencia de Guede

Con los años, Colo Colo tuvo a Jorge Almirón y Pablo Guede en la dirección técnica. Y hay otro punto en común que el actual DT del Cacique tuvo con el entrenador de los Bichos Colorados, quien inició su periplo en el fútbol chileno en la banca de Palestino.

En esa misma temporada que los tuvo juntos en el plantel, Almirón anotó cuatro goles. Uno de esos fue gracias a una asistencia de Guede. Fue un derechazo que terminó dentro del arco de San Lorenzo de Almagro. “Cosas del destino, el fútbol los volvía a juntar, pero esta vez, en el centro de la escena: en una final y en bancos enfrentados”, describió Diego Chavo Fucks.

Se refería a esa paliza que le dio el Lanús de Jorge Almirón a CASLA en la juego decisivo de la primera división de Argentina en 2016. Porque así como hay puntos que los unen eternamente, hay otro que los deja como antagonistas. Y que vio celebrar al estratego del Eterno Campeón por un elocuente 4-0.

