Cristiano Ronaldo volvió a afirmar que se considera el mejor jugador de todos los tiempos, en una charla reciente con el periodista Eduardo Aguirre. El portugués destacó la versatilidad de su juego como uno de los factores que lo coloca en esa posición, además de su impresionante récord de goles oficiales.

Con su doblete del lunes pasado frente al Al Wasl, en el partido correspondiente a la fecha 7 del Grupo B de la AFC Champions League, Ronaldo alcanzó las 923 anotaciones, cifra que continúa consolidando su legado como uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol.

Exjugador del Liverpool critica a CR7 por decir que es el mejor

Como era de esperar, las declaraciones de Cristiano causaron controversia y las opiniones estuvieron divididas, incluyendo la de Jamie Carragher, exjugador leyenda del Liverpool, quien ahora trabaja como panelista en Prime Video.

“Es vergonzoso… Cuando un jugador como Cristiano Ronaldo a su edad empieza a organizar entrevistas con sus amigos sólo para hablar de otras ligas, entrenadores y jugadores, eso es un signo de inseguridad”, señaló la ex leyenda de Los Rojos.

Bajo el mismo contexto, es que Carragher criticó: ”Es uno de los grandes y no tiene que hacer entrevistas todos los meses para decirlo él mismo. Todas las entrevistas están planificadas de antemano y sabes las preguntas que le harán. Es ridículo que haya dejado que sus amigos le presionen para decir estas cosas”.

Para finalizar, remató con la diferencia que considera tienen habitualmente los dichos de CR7 con Lionel Messi: ”He visto las entrevistas de Messi y siempre sólo habla de su familia, de sus clubes en el pasado ​​y en el presente y de la selección nacional”.

Cristiano Ronaldo cumplió 40 años el pasado 5 de febrero (Getty)

Las duras críticas de CR7 a Messi

En una emotiva y extensa entrevista con La Sexta, afirmó que la liga de fútbol de Oriente Medio está por encima del Soccer de Estados Unidos.

La comparación que involucra a Ronaldo ha ganado más relevancia, especialmente con la llegada del astro portugués a Arabia Saudita y, por supuesto, tras el arribo de Messi al Inter Miami:

“Cuando tomé la decisión de venir no pensé que iba a crecer tan rápido, pero sabía que en uno o dos años la liga sería muy top, como es ahora. La gente no sabe, opina y habla demasiado. Me da pena porque es una realidad diferente cuando la gente habla de Arabia y cuando habla de Estados Unidos. ¿Es peor liga la MLS? Obvio, pero como es Arabia se menosprecia. Pero como sé que la gente no sabe de lo que habla… Sólo por los que están aquí hay que darle valor”.