Colo Colo inició su camino en el Campeonato Femenino con un triunfo sobre Magallanes en el Monumental. Las albas enfrentan una nueva temporada con el objetivo del pentacampeonato nacional y la Copa Libertadores.

Las refuerzos Claudia Salfate y Nenem Santos debutaron en el 3-0 de este lunes. Pero no fueron las únicas novedades de Tatiele Silveira, porque la entrenadora del Cacique sumó una brasileña a su cuerpo técnico, quien también hizo su estreno en el Monumental.

Se trata de Lizandra Nunes, técnica brasileña que llega desde las series menores del Corinthians al Monumental. En la transmisión oficial del partido, Silveira habló de quien ahora es su nueva asistenta técnica.

“La profe viene de Brasil, estuvo en el fútbol formativo de Corinthians, sigue buscando sus licencias, es muy estudiosa, le gusta estudiar fútbol. Es una mente más para aportar sus ideas y conocimientos”, mencionó.

Lizandra Nunes es la nueva ayudante técnica de Tatiele Silveira | Colo Colo

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La nueva mano derecha de Tatiele Silveira en Colo Colo femenino

“Llega para ayudarme en cancha, así como tengo a Mario González, son mis dos ayudantes técnicos. Cada uno aporta con su conocimiento. Será importante para ayudar a las chicas en conceptos más individuales“, valoró.

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Después del triunfo sobre Magallanes en la fecha 1, Colo Colo tiene libre en la siguiente jornada del Campeonato Femenino. Las albas volverán para la fecha 3, donde enfrentarán a U. Española el 29 de marzo en el Estadio Monumental.