Universidad de Chile vive días más tranquilos luego del importante triunfo ante Coquimbo Unido. Uno de los que sacó la voz en este presente fue el joven Agustín Arce.

Los Azules dejan en el pasado el fallido ciclo de Francisco Meneghini y ahora trabajan de forma interina con Jhon Valladares. Mientras, la dirigencia trabaja en encontrar al nuevo entrenador, donde Fernando Gago se perfila como uno de los favoritos.

Arce pide minutos

Con Paqui Meneghini en la banca, Agustín Arce no tuvo muchos minutos. Sin embargo, con Valladares, fue clave en la victoria por 1-0 ante Coquimbo Unido. El joven volante armó la jugada que derivó en el tanto de Maximiliano Guerrero. Ahora quiere luchar por ser titular.

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“Me sentí muy bien durante el partido. Siempre es lindo jugar en la U y sé que tengo que esforzarme al máximo para ganarme la camiseta“, indicó Arce a Radio ADN. Ante los Piratas vio su debut Jhon Cortés, quien también tuvo una positiva actuación en el Francisco Sánchez Rumoroso.

“Me alegro por él. Siempre es lindo poder darle apoyo a un compañero que está debutando. Le deseo mucho éxito a Jhon y que vaya con todo para poder ganarse un puesto de titular“, señaló Arce.

Arce fue clave contra Coquimbo. Imagen: Photosport

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Pese a que Paqui Meneghini es parte del pasado, Agustín Arce igual sigue lamentando que no se le dieran las cosas en Universidad de Chile. Por esta razón, le deseó lo mejor al argentino en sus próximos pasos como entrenador.

“La verdad es que me tomé con mucha tristeza su salida, pero así es esto. Le deseo lo mejor y que le salga todo bien en el futuro“, cerró Arce. El próximo partido de la U será este viernes 20 de marzo a las 18:00 horas ante Deportes La Serena, por la Copa de la Liga.