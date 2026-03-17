Universidad de Chile sufre por la gran cantidad de lesionados que tiene el plantel del técnico interino Jhon Valladares, quienes miran el duelo del viernes ante Deportes La Serena por el estreno de la Copa de La Liga 2026.

En ese sentido, la U tenía un gran dolor de cabeza, con seis lesionados y dos jugadores que fueron nominados a la selección chilena: Fabián Hormazábal y Javier Altamirano.

Por lo mismo, la práctica de esta jornada en el Centro Deportivo Azul entregó un suspiro para el cuerpo técnico, con la recuperación de una importante variante que puede ser titular.

Esto, porque, según confirmó Emisora Bullanguera, Bianneider Tamayo regresó a los entrenamientos de forma normal, por lo que puede ser una alternativa para el compromiso ante el cuadro granate del día viernes.

Bianneider Tamayo se lesionó en la eliminación de la Copa Sudamericana. Foto: Andrés Pina/Photosport

ver también U de Chile suma un nuevo lesionado: ocho bajas para el estreno en la Copa de La Liga

El hospital azul saca uno de sus pacientes

La U tiene una larga lista de lesionados donde están Matías Zaldivia, Charles Aránguiz, Diego Vargas, Lucas Assadi, Octavio Rivero, pero ahora recibió una gran noticia con Bianneider Tamayo.

Publicidad

Publicidad

El venezolano se retiró con un pequeño desgarro tras el duelo ante Palestino por la Copa Sudamericana 2026, lo que lo hizo perder los siguientes partidos para su recuperación.

El defensor puede ser una gran alternativa para enfrentar a La Serena, teniendo en cuenta que en la defensa que utilizó ante Coquimbo, no estará Hormazábal por ir a la gira de la Roja.

“El jugador venezolano entrenó con normalidad esta jornada en el Centro Deportivo Azul, lo que puede dar una variante importante para enfrentar a La Serena”, destacaron.

Publicidad

Publicidad