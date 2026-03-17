Universidad de Chile entregó un importante aviso a sus hinchas, con miras al partido de este viernes donde deben recibir a Deportes La Serena, por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa de La Liga 2026, en el Estadio Nacional.

Esto, porque comienzan las pruebas para el registro facial para el ingreso a los reductos deportivos, donde la U ocupará este compromiso para dar el primer paso.

“Seguimos desarrollándonos con miras a generar la mejor experiencia para los hinchas que nos acompañan al Estadio”, explican en una primera instancia mediante un comunicado.

“Por este motivo, nuestro próximo partido contará con un nuevo registro facial para los hinchas que compren sus entradas para los accesos de Fuera Marquesina, Bajo Marquesina, Puerta 10 (tribuna lateral sur) y Tribuna lateral norte“, detallan.

La U quiere implementar el registro en el Nacional. Foto: Andres Pina/Photosport

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¿En qué consiste el reconocimiento facial en U de Chile?

Universidad de Chile está preparando para dar un siguiente paso en la seguridad en el ingreso al estadio, con este nuevo sistema, donde sus hinchas deberán inscribirse, en una primera etapa, en sólo algunos sectores del Estadio Nacional.

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“Cabe destacar que el plan piloto de este nuevo sistema de seguridad será un requisito obligatorio para todos los hinchas mayores de 12 años que intenten adquirir sus tickets en las ubicaciones especificadas. El sistema se enmarca en nuestra búsqueda de garantizar un mejor servicio para todos quienes acompañan al Romántico Viajero”, detallan.

“Es importante informar que este nuevo sistema de registro facial es una aplicación piloto con miras a implementarlo de manera progresiva a futuro. Para acceder de manera normal a la venta de entradas y asegurar su ticket, nuestros hinchas tendrán que registrarse previamente en el siguiente enlace (https://controlacceso.dixicontrol.cl/cadastro?c=ADA) y seguir los pasos hasta completar el registro”, puntualizan.