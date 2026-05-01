Unión La Calera sorprende con el regreso de Yonathan Andía debido a una emergencia en su plantel. Los Cementeros perdieron a su lateral derecho por un grave problema de salud, lo que les permite traer un reemplazante antes de la ventana de fichajes de invierno.

Luego de lo ocurrido con Javier Saldías, quien sufrió un infarto pulmonar y debió ser internado en la UCI, el jugador deberá comenzar una rehabilitación que sacude a los caleranos. Ante este panorama, decidieron ir a buscar al ex U de Chile, quien estuviera en Tercera División con Deportes Iberia.

Esto llega justo cuando los Cementeros han cedido terreno y se han estancado en el fondo de la tabla de posiciones. Una noticia que los hinchas festejan y que les devuelve a alguien que fue parte importante de su historia.

Yonathan Andía vuelve a La Calera de emergencia para cubrir a Javier Saldías

Yonathan Andía está de regreso en la Liga de Primera luego de un breve paso por Tercera División. El Cachorro fue presentado como flamante refuerzo de Unión La Calera, volviendo a uno de los clubes donde supo hacerse notar.

Jonathan Andía vuelve a Primera División de la mano de Unión La Calera. Foto: Photosport.

A través de sus redes sociales, el elenco calerano anunció el retorno del lateral derecho después de 7 años lejos. En aquella última vez fue parte de un plantel que se metió en el corazón de los hinchas por haberlos hecho soñar a nivel internacional.

Publicidad

Publicidad

“El futbolista de 33 años estuvo previamente junto a nosotros durante tres temporadas, etapa en la que disputó más de 100 partidos y fue partícipe de nuestra primera campaña internacional en la Copa Sudamericana 2019“, destacaron desde el club.

ver también El drama de Javier Saldías en Unión La Calera: ausente por grave diagnóstico médico

Yonathan Andía concreta así su vuelta a la Liga de Primera, donde estuvo por última vez defendiendo la camiseta de Deportes Limache. Ahora, con Unión Laa Calera, tendrá la misión de sacarlos del fondo y así pelear por algo que no sea salvarse del descenso. Esto, luego del castigo que le significó una resta importante de puntos.

Habrá que ver si es que su retorno le permite ganarse un lugar como titular o si tendrá que quedar en la fila por ese puesto. El Cachorro quiere su revancha y ruega para que le den oportunidades.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Te gusta el regreso de Yonathan Andía a La Calera? ¿Te gusta el regreso de Yonathan Andía a La Calera? Ya votaron 0 personas

Unión La Calera da una de las grandes sorpresas con el regreso de Yonathan Andía. Los Cementeros tienen lateral derecho ante la baja de Javier Saldías y ahora se enfocan en levantar el rumbo de un 2026 que está cuesta arriba.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Así está Unión La Calera en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

ver también Josué Ovalle se despide de Mazatlán con su carrera en suspenso: “Orgulloso de haber sido parte”

En resumen, Andía y La Calera