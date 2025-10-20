El icónico árbitro Carlos Chandía dejó un imborrable recuerdo en el fútbol chileno, donde pudo conocer con cercanía a Gustavo Huerta, quien en los últimos días hizo noticia por el sinfín de sospechas que levantó en torno a Colo Colo y la persecución alba en la tabla de posiciones.

Cobresal le saca cuatro puntos de ventaja al Cacique. Y ambos equipos luchan por el último boleto a la Copa Sudamericana. Una obligación para los albos en un terrible año del centenario que tiene a Fernando Ortiz como el bombero encargado de apagar el incendio con una clasificación internacional.

Luego de la derrota ante Deportes Limache, Huerta encendió el ventilador para poner un manto de duda en torno al desenlace de la Liga de Primera 2025. “El resultado no tiene nada que ver con el arbitraje, pero sí muchas situaciones, jugadas puntuales que nos fueron perjudicando”, afirmó el experimentado DT.

Gustavo Huerta en el estadio Monumental. (Pepe Alvujar/Photosport).

Pero estamos claros, en esto no hay que ser ilusos. Lo digo abiertamente, sabemos quién está detrás de nosotros en la tabla de posiciones“, expuso también Huerta. Se refería a Colo Colo, el principal perseguidor de los albinaranjas. Eso sí, el Eterno Campeón cayó en su visita a Coquimbo Unido.

En ese contexto, RedGol tomó el teléfono para llamar al retirado juez nacido en Coihueco, donde fue alcalde reelecto. Para 2025, buscará un cupo en la Cámara de Diputados. Lo defendió a capa y espada. Como quien dice, puso las manos al fuego por el DT ovallino.

Carlos Chandía le presta ropa a Gustavo Huerta tras insinuar ayuditas a favor de Colo Colo

A Carlos Chandía no le quedan dudas de que esa sospecha que levantó Gustavo Huerta fue netamente producto de la derrota por 2-0 ante el Tomate Mecánico en el estadio Lucio Fariña Fernández. Una derrota que hipotecó en cierta medida la posición en la tabla.

Pero los albos quedaron con los mismos puntos. “Conozco mucho a Gustavo. Es un caballero, un señor del fútbol. Creo que fue un momento de calentura, no me lo explico de otro modo. Así de simple”, lanzó Chandía en el diálogo que tuvo nuestro querido Florete.

Carlos Chandía se refirió a los dichos de Gustavo Huerta. (CLAUDIO DIAZ / PHOTOSPORT).

“Lo conozco hace muchos años, fuimos a una gira en India. Lo conozco personalmente. Seguramente estaba en un momento de calentura. Nada más”, sentenció Chandía, quien no cree que el DT de Cobresal haya querido decir lo que dijo. Pero lo hecho, hecho está.

Así va Cobresal en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Cobresal marcha en el 7° puesto en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025.

