Después de vencer a U. de Chile en el Nacional, Cobresal tenía altas expectativas para el duelo contra Coquimbo Unido por la fecha 19 de la Liga de Primera. Sin embargo, el puntero del fútbol chileno golpeó fuerte y triunfó en El Cobre, pese a quedarse con uno menos a los 65′.

Tras el partido, Gustavo Huerta sacó la voz y dejó una dura reflexión sobre la derrota en casa. Sus palabras fueron de la mano con que Cobresal fue uno de los cuatro equipos que no se reforzó en el mercado de fichajes invernal.

“No es primera vez que cuando queremos dar el salto o estamos con una expectativa importante de acercarnos a los punteros, hemos jugado como jugamos hoy día“, partió diciendo el DT.

“No hicimos un buen partido, fue muy lento todo lo que intentamos hacer y esa lentitud favorece las posiciones defensivas del rival, sabiendo, obviamente, que estamos jugando contra el puntero, que tiene una gran campaña y grandísimos jugadores“, agregó.

Dura reflexión en Cobresal: “Tenemos nuestras limitaciones”

“Es parte de nuestra realidad, hay que enfrentarla. Yo soy el indicado para tratar de sacarle el mayor provecho a los jugadores, pero también tenemos nuestras limitaciones y esas limitaciones nos han llevado a caer como hemos caído hoy día“, mencionó Gustavo Huerta.

“Me hubiese encantado, como lo he hecho siempre, jugar con tres delanteros, con punteros rápidos que abran la cancha, con laterales que pasen al ataque, pero he tenido que ir acomodándome a las circunstancias y a los jugadores que hoy día tenemos“, sumó.

“Yo entiendo y uno mismo se ilusiona con las posibilidades de ir mucho más arriba, ganar este tipo de partidos, pero estos partidos de repente nos aterrizan y soy el encargado de ‘mantener la calma’, que cuesta, porque se pierde y en nuestra casa”, concluyó.