El Fantasma Figueroa no quedó con una sensación tan negativa luego de que Nicaragua cayó por 4-1 ante Costa Rica en la tercera fase de las Eliminatorias de la Concacaf para el Mundial 2026. Los Ticos le sacaron el máximo provecho a un festival de errores del portero.

Se trata de Miguel Rodríguez: tiene 22 años y milita en el SJK Seinäjoki de Finlandia. El espigado golero tuvo un partido para olvidar rápidamente. “Teníamos que buscar el partido y empatarlo, pero lamentablemente un equipo en proceso y crecimiento no puede cometer los errores que cometimos”, expuso el DT chileno.

“Específicamente Miguel, que es un joven de 22 años y cada día que juega pierde oportunidades en el fútbol profesional. No lo digo yo, se lo dicen sus compañeros en cada partido”, agregó el Fantasma, quien fue consultado por una declaración de principios de hace algunos meses.

Marco Antonio Figueroa quedó muy aproblemado por la actuación del arquero de Nicaragua. (Raul Sifuentes/Getty Images).

Había manifestado que prefiere tener un arquero joven que uno demasiado veterano. “Sigo pensando lo mismo: Miguel tiene grandes condiciones, mide 1.90. Los demás arqueros miden 1.74. Hoy la responsabilidad es de Miguel y mía por ponerlo. Lo asumo”, aseguró el ex DT de Univesidad Católica, Universidad de Chile y O’Higgins, entre otros clubes.

“Costa Rica aprovechó los errores, no hizo un fútbol tan ofensivo como dijeron en la semana. Le contrarrestamos a los volantes y no tuvieron tantas llegadas. Creo que los errores mataron el ánimo del equipo. Y después todavía estábamos cerca de emparejar el partido. Hablé con los muchachos, les dije que se fueran tranquilos. El resultado no refleja lo que ocurrió el partido”, añadió Marco Antonio Figueroa.

Fantasma Figueroa liquida a Miguel Rodríguez tras festival de fallos ante Costa Rica

Para el Fantasma Figueroa, la diferencia de 4-1 que hizo Costa Rica fue demasiado castigo para el combinado nacional de Nicaragua. “Fueron cuatro errores de Miguel, no uno. Cuatro”, dijo el entrenador sobre la actuación del golero Rodríguez.

“Tuvimos pasajes del partido donde la gente estaba callada y eso deben valorarlo. Para mejorar hay que jugar con los mejores”, fue la suerte de parche que encontró Figueroa luego de esta goleada. Por cierto, al estratego chileno también le consultaron por qué no sacó de la cancha a Rodríguez.

Su respuesta tuvo mucho de empatía. “Yo jugué 20 años. Y siempre he dicho que soy pro-jugador. Si yo saco a Miguel y anímicamente lo mato. Creo que no es la mejor forma dejar fuera a un arquero. Él se está sacando solo de la selección. Solo”, explicó el otrora goleador del Morelia en México. El meta recibió el respaldo de su rival, Keylor Navas. Un jugador de tremendo recorrido y tricampeón de la Champions League con el Real Madrid.

Y adelantó una oportunidad para un nuevo golero en la siguiente fecha FIFA. “Noviembre será la oportunidad para otro arquero, veremos a quién sumamos y quién está en condiciones para contrarrestar a los delanteros de Honduras, que son grandotes. Todo se puede solucionar en la vida, menos la muerte”, dijo el DT chileno.

“Tenemos que hacer la maldad y despedirnos bien ante ellos. Los vamos a dejar fuera del Mundial y así va a ser. Cualquier DT que llegue tendrá una selección muy buena, muy bien trabajada”, cerró Marco Antonio Figueroa, quien cree ciegamente que los Pinoleros han dado pasos adelante en su ciclo, que comenzó en febrero de 2022.