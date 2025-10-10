Las Eliminatorias por un lugar en el Mundial 2026 siguen con su desarrollo en todo el orbe. En la Concacaf la Nicaragua del chileno Marco Antonio Figueroa sigue sin despegar en la ronda final, donde en la noche del pasado jueves sufrió una dura derrota por 3-0 ante Haití.

El seleccionado nicaragüense tenía todo a su favor para sumar sus primer puntos en el Grupo C, como jugar de local en un Estadio Nacional de Managua a reventar y un clima bastante aterrador. Además, un apagón hizo de las suyas durante el compromiso por la tormenta. Sin embargo, nada de eso bastó.

Los goles del partido corrieron por cuenta de Duckens Nazon a los 12’, Danley Jean Jacques a los 35’ y de Louicius Don Deedson a los 90+2’, logrando con esto que Haití escale al liderato de la zona con cinco puntos luego de tres partidos jugados.

Marco Antonio Figueroa comienza a despedirse del Mundial 2026

Con esta caída la Nicaragua del Fantasma Figueroa sigue como colista del Grupo C con apenas una unidad tras empatar ante Costa Rica, caer con Honduras y esta derrota como locales ante Haití.

La Nicaragua de Marco Antonio Figueroa se comienza a despedir del Mundial 2026. | Foto: Photosport.

Por delante visitar a Costa Rica este lunes 13 de octubre, recibir a Honduras el 13 de noviembre y cerrar todo como foráneos ante Haití el 18 del mismo mes, donde sí o sí debe tener un puntaje perfecto para mantener vivo el sueño mundialista.

Cabe recordar que en la Concacaf los primeros de los tres grupos de la ronda final de estas Eliminatorias clasificarán de manera directa al Mundial 2026. Por su parte los dos mejores segundos clasificarán a la repesca intercontinental, donde ya tienen su lugar asegurado Bolivia y Nueva Caledonia.

¿Quiénes ya están clasificados al Mundial 2026?

Además de los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá, las selecciones que ya están clasificadas a la cita planetaria son Japón (AFC), Nueva Zelanda (OFC), Irán (AFC), Argentina (Conmebol), Uzbekistán (AFC), Corea del Sur (AFC), Jordania (AFC), Australia (AFC), Brasil (Conmebol), Ecuador (Conmebol), Uruguay (Conmebol), Paraguay (Conmebol), Colombia (Conmebol), Marruecos (CAF), Túnez (CAF), Egipto (CAF) y Argelia (CAF).

