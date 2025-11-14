Este fin de semana se viene un nuevo proceso de elecciones presidenciales en Chile, y este año se realizará el día domingo 16 de noviembre, con voto obligatorio y multa para quienes no vayan a sufragar.

Por esta misma razón, es que los futbolistas tampoco están exentos de cumplir con este deber cívico y una de las sorpresas de este año fue el jugador de Universidad Católica, Fernando Zampedri, argentino nacionalizado chileno, que salió elegido vocal de mesa, pero finalmente se excusó debido a un viaje personal que tenía agendado al país trasandino.

Te contamos cómo puedes resolver esta duda y no llevarte sorpresas este fin de semana al momento de ir a sufragar.

¿Cómo saber si soy vocal de mesa?

Puedes consultar aquí en consulta.servel.cl tu RUT sin puntos y con guión, si debes ser vocal de mesa en las próximas elecciones.

Para hacerlo, deberán ingresar su RUT sin puntos y con guion, marcar la casilla “No soy un robot” y hacer clic en “Consultar“.

Los vocales de mesa que no se presenten el día de la elección incurrirán en una infracción electoral, por lo que deberán pagar una multa que va desde 2 a 8 UTM , es decir desde $137.886 a $549.000 a la fecha.

¿Cuáles son las excusas permitidas para no votar?

De acuerdo a lo informado por el Servicio Electoral, las excusas permitidas para no acudir a sufragar en el balotaje son las siguientes:

Encontrarse enfermo .

. Estar ausentes del país.

Encontrarse en una localidad ubicada a más de 200 kilómetros del local de votación. Única excusa donde debes dejar una constancia en Carabineros el mismo día de la elección.

en una localidad ubicada No poder cumplir con su obligación por otro impedimento grave debidamente acreditado.

Salvo la excusa de los 200 km, en las otras el elector solamente deberá esperar la citación al Juzgado y presentar la documentación que acredite la excusa utilizada como certificado médico, pasajes de avión, entre otros.