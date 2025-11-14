El sueño de muchos niños y adultos es ser como Fernando Zampedri, el goleador de Universidad Católica que busca ser el máximo anotador del torneo por sexto año consecutivo.

Y ya pueden dar el primer paso al usar sus mismos zapatos de fútbol. Esto debido a que Puma lanzó oficialmente el Hot Pursuit Pack, una nueva colección que actualiza los modelos Future, Ultra y King con diseños renovados, materiales de última generación y una estética inspirada en la intensidad del fútbol moderno. Además, con colores negro y naranjo como predominantes.

Los botines no solamente los usa Zampedri. En el extranjero figuras como Neymar, figura del Santos, y Antony, jugador clave del Betis de Manuel Pellegrini, los lucen en nuevos colores y versiones adaptadas tanto para hombres como mujeres.

Los nuevos zapatos de Puma

El modelo que usa Neymar

Por ejemplo el Future 8, modelo que ocupa Neymar, incorpora una tecnología que ofrece un ajuste adaptable mediante hilos elásticos y soporte especial, permitiendo movimientos naturales y controlados.

Su textura refuerza el toque y dominio del balón, mientras la suela favorece la agilidad y los cambios rápidos de dirección. Ideal para un jugador con buen dribbling, encarador y atrevido.

Publicidad

Publicidad

Neymar usa sus zapatos Puma en Brasil

Por su parte, el Ultra 6 se enfoca en la velocidad. Su diseño de suela y toperoles proporcionan una aceleración explosiva en espacios reducidos. Estas son las preferidas de Antony, que luego de una gran campaña en el club “Bético”, Manuel Pellegrini optó por ficharlo para esta temporada.

El icónico Puma King también evoluciona en esta nueva colección. Con materiales y superficies que optimizan el control de balón, rasgo característico de este par.

Publicidad

Publicidad

ver también Revelan que U Católica tiene en la mira a este jugador argentino para la temporada 2026

El Hot Pursuit Pack incluye también versiones con calce específico para mujeres, garantizando un ajuste más preciso y cómodo. Esto fue armado en base al retroalimentación de futbolistas profesionales, para poder otorgar la mejor calidad y comodidad posible.

La nueva colección ya está disponible en la página web y tiendas oficiales de PUMA. También en comercios seleccionados.

Publicidad