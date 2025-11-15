Es tendencia:
Elecciones 2025

Con Mayne Nicholls en la lista: ¿Cómo es la papeleta en las elecciones presidenciales 2025?

Serán ocho los candidatos que se postulan al sillón presidencial.

Por Franccesca Arnechino

Este domingo son las elecciones presidenciales con voto obligatorio establecido por el Servel y esta vez serán ocho los candidatos presidenciales que estarán en la papeleta.

Es por eso que te contamos cómo es el voto y cómo debes marcar tu elección de manera correcta para que sea válido y no se considere nulo. Te dejamos los detalles a continuación.

¿Cómo es la papeleta en estas elecciones?

Los candidatos presidenciales que estarán en la papeleta serán Franco Parisi, Jeannette Jara, Marco Enriquez-Ominami, Johannes Kaiser, José Kast, Eduardo Artes, Evelyn Matthei y Harold Mayne-Nycholls.

Pero también hay una segunda papeleta, en la que deberán votar por diputados y en algunas zonas del país por senadores (Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, La Araucanía y Aysén).

¿Cuál es la multa por no votar? Futbolistas y ciudadanos reciben el mismo castigo

¿Cuál es la multa por no votar? Futbolistas y ciudadanos reciben el mismo castigo

Así será la peleta presidencial:

Foto referencial Servel

Foto referencial Servel

Recuerda que solo debes marcar una opción, para que tu voto sea válido.

¿De cuánto es la multa por no ir a votar?

Si estás inscrito para sufragar en Chile y no votas, podría ser sancionado con una multa a beneficio municipal de 0,5 a 1,5 unidades tributarias mensuales (entre $35.000 y $105.000 pesos aproximadamente).

Para revisar y consultar tu local de votación debes ingresar a www.consulta.servel.cl con tu RUT sin puntos y guion, para saber este y otros datos, como si debes ser vocal de mesa.

