Con Mayne Nicholls en la lista: ¿Cómo es la papeleta en las elecciones presidenciales 2025?

Este domingo son las elecciones presidenciales con voto obligatorio establecido por el Servel y esta vez serán ocho los candidatos presidenciales que estarán en la papeleta.

Es por eso que te contamos cómo es el voto y cómo debes marcar tu elección de manera correcta para que sea válido y no se considere nulo. Te dejamos los detalles a continuación.

¿Cómo es la papeleta en estas elecciones?

Los candidatos presidenciales que estarán en la papeleta serán Franco Parisi, Jeannette Jara, Marco Enriquez-Ominami, Johannes Kaiser, José Kast, Eduardo Artes, Evelyn Matthei y Harold Mayne-Nycholls.

Pero también hay una segunda papeleta, en la que deberán votar por diputados y en algunas zonas del país por senadores (Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, La Araucanía y Aysén).

Así será la peleta presidencial:

Foto referencial Servel

Recuerda que solo debes marcar una opción, para que tu voto sea válido.

¿De cuánto es la multa por no ir a votar?

Si estás inscrito para sufragar en Chile y no votas, podría ser sancionado con una multa a beneficio municipal de 0,5 a 1,5 unidades tributarias mensuales (entre $35.000 y $105.000 pesos aproximadamente).

