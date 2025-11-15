Con Mayne Nicholls en la lista: ¿Cómo es la papeleta en las elecciones presidenciales 2025?

Este domingo son las elecciones presidenciales con voto obligatorio establecido por el Servel y esta vez serán ocho los candidatos presidenciales que estarán en la papeleta.
Es por eso que te contamos cómo es el voto y cómo debes marcar tu elección de manera correcta para que sea válido y no se considere nulo. Te dejamos los detalles a continuación.
¿Cómo es la papeleta en estas elecciones?
Los candidatos presidenciales que estarán en la papeleta serán Franco Parisi, Jeannette Jara, Marco Enriquez-Ominami, Johannes Kaiser, José Kast, Eduardo Artes, Evelyn Matthei y Harold Mayne-Nycholls.
Pero también hay una segunda papeleta, en la que deberán votar por diputados y en algunas zonas del país por senadores (Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, La Araucanía y Aysén).
ver también
¿Cuál es la multa por no votar? Futbolistas y ciudadanos reciben el mismo castigo
Así será la peleta presidencial:
Foto referencial Servel
Recuerda que solo debes marcar una opción, para que tu voto sea válido.
¿De cuánto es la multa por no ir a votar?
Si estás inscrito para sufragar en Chile y no votas, podría ser sancionado con una multa a beneficio municipal de 0,5 a 1,5 unidades tributarias mensuales (entre $35.000 y $105.000 pesos aproximadamente).
Para revisar y consultar tu local de votación debes ingresar a www.consulta.servel.cl con tu RUT sin puntos y guion, para saber este y otros datos, como si debes ser vocal de mesa.