La Franja Electoral que se exhibe por estas semanas, a doble tanda en todos los canales de televisión abierta, mostró un llamativo momento en el que Marcelo Bielsa, ex técnico de la Selección Chilena, fue parte del segmento del candidato Harold Mayne-Nicholls.

Si bien su figura no fue la que apareció en escena, su voz fue claramente identificable a la hora de referirse al ex timonel de la ANFP que busca llegar nada menos que a la Presidencia de la República. Entonces surgió la pregunta, ¿eso fue real o por Inteligencia Artificial?

Fue el propio Mayne-Nicholls quien utilizó sus redes sociales para aclarar si es que la participación de Bielsa en su campaña fue real o no, sin descartar de paso una nueva presencia del rosarino para cuando cierre su campaña electoral.

¿Fue real la presencia de Bielsa en campaña de Harold?

“Algunas personas me preguntan si Marcelo Bielsa me autorizó a usar su voz en mi franja. La respuesta es sí”, fue lo primero que manifestó el periodista en su cuenta oficial en la red social X, para luego entregar detalles de aquella conversación.

“Le pedí permiso y me dijo: ‘Por supuesto, ningún problema’“, detalló Mayne-Nicholls quien luego destaca que con Bielsa “nos une una historia de respeto, confianza y un valor que compartimos: la integridad“. No fue lo único al respecto.

En entrevista con Canal 13 se le consultó por la opción de que el rosarino pueda estar presente en el cierre de su campaña electoral, a lo que respondió “hasta ahora no, pero me está dando una extraordinaria idea. No lo teníamos pensado“.

¿Qué dijo el “Loco” del hoy candidato?

Fue tras el empate sin goles de Uruguay ante Chile, cuando Marcelo Bielsa indicó sobre Harold Mayne-Nicholls que “ustedes saben perfectamente que es un hombre incorruptible. Para cualquier gestión es un dato no menor, una garantía en ese sentido”.

“Fue un compañero muy sólido para poder trabajar en común… Me sentí respaldado y acompañado. Es mucho más fácil si por encima de uno hay una autoridad que merece que se le obedezca… El entrenador, cuando tiene demasiado poder, en vez de ser mejor es peor”, afirmó el DT argentino.

