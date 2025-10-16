Marcelo Bielsa tuvo una fuerte polémica en Chile con el por entonces, Presidente Sebastián Piñera. Harold Mayne-Nicholls, hoy candidato, recordó el incidente.

Luego de la participación de La Roja en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, la selección fue invitada a La Moneda por el mandatario de aquella época. Claro que todo pasó a segundo plano, ya que la noticia fue que Bielsa no saludó a Piñera cuando estuvo frente a él.

Mayne-Nicholls y la polémica Bielsa-Piñera

Los años han pasado. Más de 15 para ser exactos, pero la imagen de Marcelo Bielsa dejándole el “visto” a Sebastián Piñera sigue siendo potente. Harold Mayne-Nicholls era el presidente de la ANFP durante el incidente, por lo que dio su punto de vista de la situación.

“Claramente (Bielsa) no tuvo un comportamiento adecuado. Fue tan así que yo llegué después a Pinto Durán y estaba todo revolucionado, porque esto estaba en todos los canales de televisión“, recordó Mayne-Nicholls en El Candidato de Mega.

ver también “Desproporcionado, tiene que ver con…”: Bielsa se gana el odio del Real Madrid tras críticar físico de su crack

Lo ocurrido entre Bielsa y Piñera se convirtió en un tema país, entre quienes criticaban y otros que defendían la actitud del entrenador argentino. Finalmente, el Loco decidió disculparse a través de una carta publicada por la ANFP.

“Al rato Marcelo escribió una carta pidiendo disculpas. Él se dio cuenta que había actuado no de la manera correcta y hasta el día de hoy, no se refiere, pero estoy seguro que él sabe que se equivocó“, cerró el ex presidente de la ANFP.

Publicidad

Publicidad

Harold Mayne-Nicholls fue el gran responsable de la llegada de Marcelo Bielsa a Chile. De hecho, el argentino dejó a La Roja cuando Mayne-Nicholls perdió la reelección a la ANFP. Ahora el ex mandamás del fútbol chileno es candidato a Presidente de la República.