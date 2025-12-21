Es tendencia:
Copa de Brasil

Vasco da Gama vs. Corinthians: A qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO la final de la Copa de Brasil

El Timão y los Camisas Negras se enfrentan este domingo en la gran final por la Copa do Brasil.

Por Franccesca Arnechino

Este domingo es la final de la Copa de Brasil 2025.
Este domingo veremos a Vasco da Gama y Corinthians, que se medirán en el duelo por la gran final de la Copa de Brasil. Enfrentamiento que además entrega al ganador, un valioso cupo para la Copa Libertadores 2026.

Corinthians y Vasco igualaron sin goles en el duelo de ida de la final, jugado el miércoles pasado en São Paulo. Con la serie completamente abierta, el título se definirá en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro.

¿Dónde ver Vasco da Gama vs. Corinthians por la Copa de Brasil?

El enfrentamiento entre Vasco da Gama por la gran final de la Copa de Brasil que se juega este domingo 21 de diciembre a partir de las 18:00 horas de Chile en el Maracaná de Río de Janeiro.

El duelo entre el Timão y Camisas Negras será transmitido por TV en Chile de manera exclusiva por la señal de DSports+ (613/1613) y adicionalmente, podrás ver este encuentro en vivo y de forma exclusiva a través de DGO y por streaming mediante la plataforma Amazon Prime Video, exclusivo para suscriptores.

Revisa los canales según tu cable operador:

DirecTV Sports

  • DirecTV Sports: 610 (SD) – 1610 (HD)
  • DirecTV Sports: 611 (SD)
  • DirecTV Sports 2: 612 (SD) – 1612 (HD)
  • DirecTV Sports +: 613 (SD) – 1613 (HD)

Para Corinthians, este campeonato representaría su cuarta Copa y la primera desde 2009, mientras que para Vasco da Gama significaría su segundo título, luego del obtenido en 2011.

