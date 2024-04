Jeriel de Santis había hecho dudar al DT colombiano Alexander Restrepo, quien tuvo la receta para anular el experimento propuesto por Jorge Almirón en Colo Colo. Alianza Lima rescató un punto en su visita al estadio Monumental por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores.

Pero bien pudieron haber sido tres. Corrían 90’+1 cuando De Santis tuvo una ocasión inmejorable para desnivelar. Fue después de recibir una pelota del colombiano Kevin Serna. El peruano-venezolano dejó picar el balón para intentar darle más potencia a su remate y sorprender a Brayan Cortés.

Aunque no hizo más que enviar lejísimo la bola. “No resuelve bien De Santis”, describió Gustavo Huerta, el relator de Star Plus para Sudamérica. El ariete que jugó por la selección Sub 20 de Venezuela, aunque nació en el Callao, Perú, por primera vez milita en su tierra natal.

Recibió duras críticas por la media hora que jugó en el estadio Monumental. En los 61′, Restrepo lo hizo ingresar por el legendario Hernán Barcos. En Perú, el rendimiento de Jeriel de Santis dejó muy mal sabor. “Hay una jugada en que le tiran la pelota y le da la espalda al balón. No seas malo. No se perfila y le da la espalda a la pelota”, expuso el relator Jesús Arias, alias el Tanke.

“El próximo equipo al que vaya va a ver esto. Lo va a pensar dos o tres veces. Eso puede pasar al comienzo. La Copa Libertadores de América la ve todo el mundo”, añadió el narrador. “Hacer el esfuerzo de traer un jugador como ese para que la tire a la tribuna. No la falló por un poquito, a la tribuna tiro la pelota”, añadió Diebo Rabagliati sobre la ocasión de gol despilfarrada.

En Perú le caen a Jeriel de Santis, el delantero que desperdició la opción de darle otro golpazo a Almirón y Colo Colo

Las críticas para Jeriel de Santis por esa chance de conseguir una sorpresiva victoria para los aliancistas ante el plan de Jorge Almirón y Colo Colo. “Puede ser un buen proyecto de jugador. El problema es que Alianza Lima se fijó en un chico que fue de más a menos a lo largo de su carrera”, sentenciaron en De Fútbol se Habla Así de DSports.

“En vez de invertir en un “9” mejor fogueo al mío de las canteras. A (Víctor) Guzmán”, postuló otro de los panelistas, quien hubiese elegido darle una chance al delantero de 18 años. Jeriel de Santis se formó en el Caracas de Venezuela y desde ese club dio el salto a Europa: cautivó al Boavista de Portugal, donde nunca pudo confirmar ese estatus de futuro crack con el que lo habían rotulado.

También pasó por el Cartagena de España, aunque en el equipo II. Ahí sí tuvo un prolífica participación goleadora: anotó 11 conquistas. Pero su préstamo terminó, regresó a Portugal. Y nuevamente falló en el desafío de abrirse un espacio en el plantel estelar del Boavista.

“Siempre van a criticar. Hay que estar tranquilo. Todavía puedo demostrar más. Esperemos que todo se dé pronto. Es un puntazo, pero me quedo con un sabor amargo. No pudimos ganarlo con ese gol que tuve”, aseguró De Santis con la desazón de quien todavía no inaugura su registro anotador en un club al que llegó como gran apuesta.

En seis partidos, el ariete que mide un metro y 91 centímetros ha jugado 123 minutos. 50 de ellos fueron en la Copa Libertadores, mientras que totaliza 73′ en la Liga 1 de Perú. Tendrá que seguir esperando por su primer festejo, que pudo evitar otra derrota histórica de Almirón en el Cacique.

A ese partido que perdió ante Universidad de Chile en el Superclásico 195, que puso fin a una larga racha, se hubiese sumado un triunfo de Alianza Lima, que alcanzó un récord histórico sin victorias en el certamen de clubes más importante de América.

Revive la ocasión que desperdició Jeriel de Santis ante Colo Colo

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!