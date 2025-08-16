Este sábado Colo Colo sale a buscar tres puntos que pueden valer oro en medio de su crisis. Desde las 15:00 horas el Cacique recibe a Universidad Católica en la versión 188 del clásico en la Liga de Primera, duelo para el que ya tiene formación confirmada.

Jorge Almirón sorprendió a todos en los últimos días con algunos movimientos en las prácticas y luego del entrenamiento del viernes, tomó una drástica decisión. Además de los retornos de Arturo Vidal y Javier Correa, el DT da un golpe a la mesa.

Los rumores hablaban de que primero Francisco Marchant había asomado como titular, para luego cederle su lugar a Víctor Felipe Méndez. Finalmente, la decisión que tomó el argentino ya genera debate entre los hinchas. Los detalles a continuación.

Colo Colo con regresos y novedades en su formación contra Universidad Católica

Jorge Almirón no se hará problemas y mandará a la cancha lo mejor que tiene para poder salir de la crisis. El técnico parará una formación que tiene retornos y novedades para lo que será el clásico ante Universidad Católica en el Estadio Monumental.

Jorge Almirón se juega su continuidad en Colo Colo con una novedosa formación ante Universidad Católica. Foto: Photosport.

En la portería no hay dudas de quien será el encargado. Fernando De Paul es ratificado como el principal arquero albo tras la salida de Brayan Cortés y tendrá la misión de cuidar el arco del pentagoleador Fernando Zampedri y sus compañeros.

En la defensa está la primera novedad. El DT sorprende al volver a la línea de tres con Emiliano Amor, Alan Saldivia y Sebastián Vegas, pese a que en la primera rueda nunca le dio resultados. Una apuesta total y que modifica todo el resto del armado.

En el mediocampo era donde estaba la principal duda. El DT finalmente apuesta por mantener a Víctor Felipe Méndez en una línea de cinco junto a Mauricio Isla, Vicente Pizarro, Arturo Vidal y Erick Wiemberg. Claudio Aquino irá a la banca, en la que es la mayor sorpresa de todas.

Esta decisión saca a Francisco Marchant del ataque, dejando sólo a una dupla. Serán Javier Correa y Lucas Cepeda quienes tengan la tarea de encontrar los goles para dejar los tres puntos en casa.

De esta forma, Colo Colo jugará el clásico ante Universidad Católica con la siguiente formación: Fernando De Paul en el arco; Alan Saldivia, Emiliano Amor y Sebastián Vegas en la defensa; Mauricio Isla, Vicente Pizarro, Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez y Erick Wiemberg en el mediocampo; Javier Correa y Lucas Cepeda en la delantera.

¿A qué hora juega Colo Colo y Universidad Católica?

Colo Colo ya está listo para salir a buscar los tres puntos ante Universidad Católica en el clásico. El encuentro está programado para este sábado 16 de agosto a partir de las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

