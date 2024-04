Marcelo Espina se come con papas a Almirón por los cambios en Colo Colo: "Desnaturaliza a los jugadores"

Marcelo Espina estuvo muy atento a las decisiones de Jorge Almirón, quien experimentó varios retoques en la formación de Colo Colo. Utilizó a Esteban Pavez en la última línea, aunque no fue la primera vez que el capitán albos actuó como defensor central.

Lo había hecho en su paso por Athletico Paranaense de Brasil. Otro ajuste que se animó a hacer Almirón fue ubicar por la banda izquierda a Vicente Pizarro. Esos dos movimientos fuero foco de una crítica del Calamar. “Soy de los que cree que un equipo, para modificar tanto la manera de jugar, primero debe estar trabajado para que eso resulte”, introdujo Espina en su comentario pospartido en Cooperativa Deportes.

“Y no desnaturalizar las posiciones originales de algunos futbolistas. Que Vicente Pizarro juegue de volante central o de volante por la izquierda no le va a cambiar la ecuación. Que Gil juegue más adelante o atrás no cambia”, analizó el otrora mediocampista de los albos, donde dejó una huella imborrable.

Tras eso se lanzó contra las decisiones de Almirón. “Ahora, que Vicente juegue de carril por la izquierda, retroceda como lateral lo desnaturaliza. Jugó mal, no. Jugó correcto, quizás cumplió lo que le pidió el técnico. No fue gravitante”, afirmó Marcelo Espina.

Espina le apunta a Almirón por dos decisiones en Colo Colo: los puestos de Vicho Pizarro y Palacios

Otra determinación que Marcelo Espina cuestionó de Jorge Almirón fue la posición de Carlos Palacios en Colo Colo. “Lo mejor que le hemos visto fue de segunda punta, no de banda. Y hoy tenía alternativas de banda. Pero bueno, el entrenador sabe mucho más que nosotros, habría que preguntarle qué pensó”, aseguró el ex volante, DT y gerente deportivo de los albos.

“Los entrenadores se imaginan el partido de una determinada manera. Y esa imaginación que tienen a veces resulta, a veces no. Está bueno saber qué pensó. Lamentablemente no le terminó resultando”, agregó el Calamar. E insistió en la ubicación de la Joya frente al cuadro peruano.

Espina dijo que “me limito a analizar un partido de fútbol. Palacios es un jugador que será más gravitante mientras más participación con la pelota tenga. Si queda en un costado y la pelota no le llega tanto… con (Erick) Wiemberg pasando por afuera o adentro habría tenido un auxilio. Pero no lo tuvo. Vicente Pizarro no es un jugador para ofrecerle eso. Tuvo pocas proyecciones”.

“Y (Alan) Saldivia era un lateral derecho de respaldo, no de ataque. Le tapó las bandas, lo dejó venir por dentro el rival. La jugada de Paiva es una contra. Saca Campos largo, la saca de cabeza. La pelota le llega a Gil y se produce la relación Gil-Paiva-Gil y el tiro al palo del paraguayo. Pero no hubo desbordes. Y ante caminos cerrados las bandas son claves para poder entrar. No se pudo, lamentablemente”, sentenció Marcelo Espina. Entre enojado y contrariado por la disposición táctica de Almirón para afrontar un juego que puede ser clave en el futuro albo en la Libertadores.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!