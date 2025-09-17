Universidad de Chile jugará este jueves ante Alianza Lima, en la ida de Copa Sudamericana. Sin embargo, ya empezó a vivir esta semana copera un par de días antes.

Esto porque en caso de vencer a los peruanos y avanzar a semifinales, los azules deberán enfrentar por el paso a la gran final a Lanús de Argentina o a Fluminense de Brasil.

Ambos se midieron en Buenos Aires en el primer partido, el que resultó muy cerrado y todo indicaba que iba a terminar 0-0. Sin embargo, los trasandinos mostraron garra en el final.

Agónico gol de Lanús en la Copa Sudamericana

Fue a los 89′ cuando Marcelino Moreno aprovechó una buena jugada por la izquierda para conectar un balón que venció al veterano Fabio, para darle el triunfo al Granate por la cuenta mínima.

Lanús le ganó a Fluminense en Argentina

La algarabía fue total en la cancha de Lanús, entendiendo que la ventaja, por mínima que sea, puede ser decisiva para poder estar entre los cuatro mejores del certamen.

Publicidad

Publicidad

La revancha se jugará en el Maracaná, el próximo martes, por lo que Universidad de Chile definirá su encuentro en Coquimbo ante Alianza Lima sabiendo cuál sería su eventual rival.

ver también Más de 21 años: La última vez que Alianza Lima celebró un triunfo de local contra equipos chilenos

Recordar que Fluminense fue semifinalista del Mundial de Clubes hace pocas semanas, instancia en la que cayó derrotado ante el Chelsea por 2-0, elenco que a la postre ganaría el certamen jugado en Estados Unidos.

Entre sus jugadores está Thiago Silva, eterno capitán de la selección brasileña y que a sus 40 años se mantiene vigente tras una larga trayectoria en Europa.

Publicidad