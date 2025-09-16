Más de 21 años: La última vez que Alianza Lima celebró un triunfo de local contra equipos chilenos

Comenzó la cuenta regresiva para el inicio de los cuartos de final de Copa Sudamericana. Lo que tendrá como protagonista a Universidad de Chile que, tras dejar en el olvido a Independiente y Colo Colo tras la Supercopa, ahora se enfoca en la serie contra Alianza Lima.

Gustavo Álvarez prepara a su mejor gente para visitar el Estadio Alejandro Villanueva. El recinto conocido popularmente como “Matute”, cuenta con un registro particular para los peruanos ya que hace más de 21 años que no le pueden ganar a un equipo chileno.

El historial indica que en un total de 22 partidos, ganó 5 empató 6 y perdió en siete ocasiones. Por lo que el registro es cuesta arriba para los dirigidos por Pipo Gorosito.

El último triunfo de Alianza Lima de local contra equipos chilenos

Para recordar el último triunfo de Alianza Lima contra un equipo chileno hay que ir hasta el año 2004. En dicha temporada, y por Copa Libertadores, los “íntimos” superaron por 2-0 a Cobreloa con anotaciones de Jefferson Farfan.

La “Foquita” superó en dos ocasiones a Nelson Tapia. Ese mismo año, también superaron a los loínos en Calama por la cuenta mínima. De dicho encuentro, todos los jugadores que sumaron minutos ya están retirados.

Ahora el registro más reciente ante equipos nacionales es frente a Deportes Iquique en este 2025. Ante los Dragones Celestes sumaron un empate 1-1, pero por lo realizado en la ida (triunfo peruano por 2-1 en el Tierra de Campeones) permitió su avance a fase de grupos de Copa Libertadores.

