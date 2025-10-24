Presidente de Lanús sigue llorando y pide penas infernales para la U tras piedrazos: “Esperemos…”

Universidad de Chile y Lanús siguen luchando por meterse en la final de la Copa Sudamericana, porque este jueves protagonizaron una electrizante semifinal de ida en el Nacional.

Chilenos y argentinos empataron 2-2 en Santiago, resultado que se dio por un penal polémico que cobró Anderson Daronco para la U en el tiempo agregado.

Además, antes del partido hubo una situación sensible, ya que hinchas de la U apedrearon el bus de Lanús, pese a que el compromiso se jugó sin público.

Nicolás Russo pide castigos para la U y un mejor arbitraje

Tras el partido habló el presidente de Lanús, Nicolás Russo, quien en diálogo con TNT Sports Argentina reclamó por lo sucedido con la delegación y exigió castigos para el equipo chileno.

“Los vidrios cayeron sobre los jugadores, pero bueno… nada. Por suerte no pasó nada, esperemos se tomen los recaudos que corresponden, sobre todo porque había antecedentes antes del partido“, indicó.

Pero eso no fue todo, el dirigente también le exigió a la Conmebol la elección de un árbitro “acorde” para la revancha que se jugará en Buenos Aires.

“Había antecedentes, se juega sin público y siguen ocurriendo antecedentes… Realmente no lo entiendo. Después está lo del árbitro, esperemos tener árbitros para la revancha acorde de una semifinal”, cerró Russo.

¿Cuándo y a qué hora es la revancha entre Lanús y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana?

El partido de vuelta entre Lanús y Universidad de Chile por las semifinales de la Copa Sudamericana se jugará el jueves 30 de octubre, a partir de las 19:00 horas en el estadio Ciudad de Lanús.

