Universidad de Chile vive una extraña situación por la continuidad de Gustavo Álvarez. Esta vez quien se sumó a la teleserie fue Martín Liberman, quien apuntó con el técnico.

Si bien la campaña del Romántico Viajero ha sido buena, en el último tiempo se habrían presentado algunas diferencias entre la dirigencia de la U y el DT. Además, El Mercurio indicó que el argentino ya tendría todo listo para arribar a la selección de Perú.

La crítica de Liberman a Álvarez

Gustavo Álvarez suele ser una persona muy medida en sus palabras e intenta no entrar en polémicas. Sin embargo, con el tema de su posible salida se ha mostrado bastante molesto. Incluso, apuntó directamente contra el medio que indicó que partiría a la Albirroja.

“¿Esa publicación tiene firma? Cuando habla Gustavo Álvarez la cara se la ven todos y saben quién es. No podemos poner a la misma altura los dichos de un lado y los del otro. Seamos serios. A mí esa nota me parece una falta de respeto“, indicó Álvarez a TNT Sports con evidente enojo.

Si bien en Perú negaron que Álvarez tenga un acuerdo con su seleccionado, el tema suma y sigue. Esta vez fue Martín Liberman, controvertido periodista argentino, quien comentó la situación y apuntó contra el DT, debido a la seca respuesta que dio este ante los rumores.

Liberman fue consultado en su programa de YouTube y no dudó en criticar a Álvarez. “¿Qué te enojas? Cálmate un poco, ¿qué te enojas? El periodismo puede preguntar, pon educación. ¿Qué te pasa papá?”, indicó el periodista.

Universidad de Chile volverá a jugar el próximo jueves 23 de octubre ante Lanús, por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana. El Romántico Viajero intentará dejar atrás los problemas y enfocarse en superar la compleja llave ante el Granate.