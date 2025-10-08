FFL Series: la nueva experiencia de carreras de fitness funcional para todos

Los días 28, 29 y 30 de noviembre, el Centro de Deportes de Contacto del Parque Estadio Nacional será escenario de la primera edición de FFL Series (Fitness For Life Series), una carrera de fitness funcional que busca revolucionar la forma de vivir el fitness en Chile.

Lejos de ser una competencia exclusiva para atletas de élite, FFL Series se presenta como una experiencia transversal y motivadora, abierta a todas las personas activas que quieran probar sus capacidades en un ambiente de comunidad y superación personal.

Inspirado en formatos internacionales como Hyrox, un fenómeno mundial de fitness funcional que fusiona running con estaciones de fuerza y resistencia, FFL Series invita a cada participante a medirse consigo mismo más que con otros. El evento busca demostrar que el fitness funcional puede ser accesible, desafiante y, sobre todo, inspirador.

Fitness por life

El nombre FFL significa “Fitness For Life” y expresa la visión central del proyecto: entender el fitness no solo como entrenamiento o rendimiento, sino como un estilo de vida que promueve bienestar, salud y comunidad. Bajo esta idea, la competencia se convierte en una plataforma para que cada participante pueda descubrir sus propios límites y compartir la experiencia con quienes viven la misma pasión por el deporte. El lema del evento lo resume con fuerza: “Ya estás listo, ahora pruébate a ti mismo”.

FFL Series tiene un nuevo evento.

“Queremos que FFL Series sea el punto de encuentro de todas las personas que disfrutan entrenar y buscan un espacio para poner a prueba su progreso, sin importar su nivel. Nuestra meta es construir un evento que inspire, que sea inclusivo y que motive a cada persona a descubrir de qué está hecha”, explica Rodrigo Izquierdo, director de Tactiq, agencia organizadora del evento.

Fitness transversal

Durante tres días, FFL Series reunirá a runners, crossfitters, triatletas, entusiastas del gimnasio y personas activas de distintos orígenes, creando un espacio donde la diversidad y la inclusión son protagonistas.

“Invitamos a todos a ser parte de esta primera edición, ya sea compitiendo o acompañando a los participantes. Queremos que el público sienta que FFL Series es su lugar, que se motive, que viva el ambiente y que se vaya inspirado a seguir entrenando,” agrega Izquierdo.

La competencia contará con dos categorías abiertas para hombres y mujeres:

Categoría Open: pensada para cualquier persona activa que quiera vivir la experiencia sin importar su nivel.

Categoría Pro: también abierta para todos, pero con un mayor grado de dificultad para quienes buscan un reto más exigente.

Con esta estructura, FFL Series busca integrar a toda la comunidad fitness en un mismo evento, ofreciendo una experiencia transversal, desafiante y accesible.

Las inscripciones están disponibles en Ticketplus. El detalle de las pruebas, categorías y parámetros se encuentran en www.fflseries.com y en Instagram @FFLSeries, para que cada participante pueda prepararse con anticipación.

FFL Series nace con la visión de convertirse en una serie de carreras recurrentes, llevando el fitness funcional a más ciudades y consolidando un circuito que une deporte, inclusión y comunidad.