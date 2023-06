Once ideal: el retirado Zlatan Ibrahimovic arma el equipazo de sus compañeros

Zlatan Ibrahimovic puso fin a su carrera como futbolista profesional y deja el recuerdo de sus goles, su calidad y showman total dentro y fuera del campo de juego. Autocalificado como Dios, el sueco tuvo una carrera brillante y por un par de décadas todos lo querían en su equipo.

Sin embargo el ahora ex delantero no estuvo sólo, y compartió con compañeros de lujo. En su libro “Yo soy fútbol”, Zlatan armó el once del equipazo con los jugadores que compartió camarín.

El equipo ideal de compañeros de Ibrahimovic está compuesto por Gianluigi Buffon en el arco; Lilian Thuram, Thiago Silva, Alessandro Nesta y Maxwell en defensa; Patrick Vieira, Pavel Nedved y Xavi en mediocampo; Lionel Messi, Ronaldinho y, por supuesto, Zlatan Ibrahimovic.

En la banca Zlatan Ibrahimovic tiene a Julio César, Fabio Cannavaro, Gennaro Gatusso, Andrés Iniesta y Clarence Seedorf.

Sobre Xavi, el sueco sostiene que “nunca se equivocaba, le decían mister perfect”. “Lionel Messi es un jugador de Playstation, el mejor de todos los tiempos”, mientras “Ronaldinho es un genio”.

A lo largo de su carrera, además de la selección de Suecia, Zlatan Ibrahimovic defendió las camisetas del Malmö, Ajax, Juventus, Inter de Milán, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United y Los Angeles Galaxy. Se retiró en los italianos rossoneri.