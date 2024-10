El ex goleador sueco tuvo una elección muy diferente y escogió a un goleador letal como el más destacado de todos los tiempos.

Decir quien es el mejor futbolista de la historia es una situación complicada, muchos no se la juegan y simplemente no pueden escoger a nadie, mientras que otros se la juegan con todo. Uno que no ocultó su elección fue Zlatan Ibrahimovic.

El sueco, espectacular delantero con pasado en Ajax, Juventus, FC Barcelona, Inter de Milán, PSG, Manchester United, AC Milan, entre otros, tiene claro quién es el mejor jugador que ha pisado una cancha.

Muchos pensarían que Zlatan se iba a decantar por un futbolista europeo, como el histórico neerlandés Johan Cruyff, gloria del Ajax, club que terminó su formación, sin embargo optó por un sudamericano.

Zlatan Ibrahimovic dice que Ronaldo, El Fenómeno, es el mejor jugador de la historia

Ibrahimovic fue un delantero letal, muy hábil pese a su 195 centímetros de estatura, es por ello que no dudó en elegir a un goleador como el mejor de todos los tiempos.

“Para mí Ronaldo es fútbol. La forma en que se movía. Para mí es el mejor jugador de la historia, sin duda. Siempre lo seguí y lo admiré porque hacía cosas con la pelota que todos quisiéramos hacer“, dijo Zlatan sobre el brasileño.

Ronaldo Nazario en el Mundial de 2002. (Photo by Alex Livesey/Getty Images)

Zlatan Ibrahimovic sabe de goles, anotó un total de 580 tantos en toda su carrera, es por ello que se quedó con Ronaldo, el hombre que con sus anotaciones le dio el título a Brasil en el Mundial de Corea y Japón 2002, el último que ganó el Scratch.