Pese a que ya pasó bastante tiempo, el retiro de Claudio Bravo sigue procesándose en el fútbol chileno. Lamentablemente nos dejó uno de los emblemas de la generación dorada, abriendo nuevamente un debate más que interesante al respecto.

Y es que muchos no dudan en elegir al formado en Colo Colo como el mejor guardameta de nuestra historia, poniéndolo incluso por encima de icónicos arqueros como Roberto Rojas.

Fabián Estay, mundialista en Francia 1998, tiene clara su postura al respecto, afirmando en charla con el sitio BolaVip que “Claudio tomó una decisión difícil, dejar esto después de tantos años, haber vivido en tantos lados, de ser campeón y haber jugado en Europa. Es el arquero, no me cabe duda, de mejor trayectoria en nuestro fútbol en la historia”.

“Después podemos definir quién te gusta más, el Cóndor o no. Por condiciones futbolísticas, Roberto, pero Claudio tiene la mejor carrera de la historia del fútbol chileno”, aseguró.

En ese sentido, el ex volante recordó que “a mí me gustaba el Gato Osben, yo me creía él. Había gustos muy diferentes y me imagino que muchos niños siguen a Claudio. Es un gran ejemplo para todos, un tipo que se mantuvo siempre en la élite. Fue capitán en la selección chilena, de la Generación Dorada. Se va uno de los más grandes del fútbol chileno”.

Fabián Estay no tiene dudas en elegir a Claudio Bravo como el mejor de la historia. | Foto: Getty Images.

Para cerrar y analizando el adiós de Bravo del fútbol, Estay afirmó que “me sorprendió. Pensé que podía tener alternativas. No sé si estaba esperando algo de la MLS que no se dio. Él lo ha dicho: volver a Chile era estar expuesto a muchas críticas. Es una decisión muy personal, que le vaya bien en esta nueva etapa de su vida. No deja de ser un grandísimo jugador”.

Los números de Claudio Bravo en la selección chilena

Claudio Bravo deja el fútbol con una gloriosa historia en la selección chilena, donde jugó 150 partidos con 67 victorias, 33 empates y 50 derrotas, en donde recibió 173 tantos y entregó en 58 duelos su arco imbatido.

A nivel de logros, el ahora ex arquero jugó con Chile los mundiales de Sudáfrica 2014 y de Brasil 2014, además de consagrarse campeón de la Copa América 2015 y 2016.