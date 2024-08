Johnny Herrera saca las garras por Claudio Bravo: "Cóndor Rojas no le llega ni a los talones"

Claudio Bravo decidió ponerle fin a su carrera como futbolista para enfocarse en su vida personal. El histórico capitán de la selección chilena anunció su retiro de las canchas luego de una carrera gloriosa y donde ganó títulos con cada camiseta que utilizó.

Esto, además de una ola de elogios, también ha derivado en odiosas comparaciones sobre si es o no el mejor arquero de nuestra historia. Es por ello que Johnny Herrera, que viera de cerca su mejor versión, salió a defenderlo con uñas y dientes.

Quien fuera el suplente del Capitán América en el proceso más importante de nuestro fútbol sacó las garras para alabar al ahora ex portero. Pero eso no fue todo, ya que disparó contra quienes dudan de su sitial como el emblema del arco nacional.

Johnny Herrera hace pebre a quienes sacan a Claudio Bravo como el mejor arquero de la historia de Chile

Claudio Bravo colgó los guantes y de inmediato comenzaron los debates sobre si es o no el arquero más importante en la historia de Chile. Johnny Herrera no cree que exista discusión alguna y, en las pantallas de TNT Sports, salió con todo a defender al bicampeón de América.

Johnny Herrera pegó con todo a los críticos de Claudio Bravo. Foto: Photosport.

“Somos un país chaquetero per se”, comenzó señalando el suplente del Capitán América. “Ya escuché a algunos comentaristas que jugó en el Barcelona y en el City pero no era titular”.

“Compadre y comadre, jugó en los dos mejores equipos del mundo en su época. Jugó en un Barcelona que ganó todo, fue titular en liga y ganó hasta el Zamora. Fue campeón en el City que ganó todo. Qué mejor broche de carrera”, añadió.

Pero los palos de Johnny Herrera no se detuvieron ahí, ya que incluso puso fin al debate entre el histórico capitán y Roberto Rojas. “Y a nivel de selección, no que el Cóndor atajaba más… El Cóndor no le llegó ni a los talones a Claudio Bravo. Ni a la uña del dedo chico del pie, con todo el respeto que se merece”.

En esa misma línea, el ídolo de la U enfatizó en que el bicampeón de América está un peldaño por encima. “Todos los años, todos los partidos que jugó y fue el único arquero en nuestra historia que ganó algo. Y ese algo fueron dos Copa América siendo capitán, titular y atajando penales”.

Finalmente, remarcó que nadie puede pensar en que el Cóndor Rojas le puede pelear el lugar al Capitán América. “Si alguien quiere cuestionar si es o no el mejor arquero de nuestra historia, no tiene validez ni por dónde cuestionarse”.

Johnny Herrera, que lo tuvo muy cerca, reconoce el tremendo impacto de Claudio Bravo en el fútbol chileno. De seguro el debate no terminará aquí, pero sí queda claro que quienes compartieron el puesto con el ahora ex portero saben que su calidad no es algo que se vea todos los días.

¿Cuáles fueron los números de Claudio Bravo en Chile?

Desde su debut en el 2004, Claudio Bravo disputó un total de 150 partidos oficiales con la selección chilena. En ellos consiguió 67 triunfos, 33 empates y 50 derrotas en los 13.356 minutos que estuvo dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Chile?

Chile, ahora sin Claudio Bravo en sus filas, se prepara para su regreso a la competencia en las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja visitará a Argentina el próximo 5 de septiembre desde las 20:00 horas en Buenos Aires.

