El histórico arquero chileno se refirió al retiro del fútbol de Bravo y de las comparaciones entre ambos. “En gustos no hay nada escrito y cada uno tiene su imagen, eso se respeta”, aseguró.

Cóndor Rojas y la pelea con Claudio Bravo por ser el mejor de la historia: “Él tenía infraestructura y yo me hice de forma artesanal”

El adiós de Claudio Bravo del fútbol profesional sigue generando diversas reacciones en la industria. Son varios los que han hablado tras el retiro de la actividad del bicampeón de América, quien con 41 años tomó la dura decisión de colgar los guantes.

Uno de los que salió a comentar este hito fue el también ex arquero Roberto “Cóndor” Rojas, quien en conversación con ADN Radio se refirió a las siempre odiosas comparaciones y la lucha por ser el mejor guardameta en la historia del fútbol chileno.

“El tiempo pasa, son cosas diferentes. En mi época me hice de forma artesanal, no tenía una estructura. Claudio tenía las condiciones y la mejoró con la infraestructura del Barcelona, Manchester City y otros grandes clubes”, aseguró el ex guardameta.

En ese sentido, el Cóndor afirmó que “ahora, en gustos no hay nada escrito y cada uno tiene su imagen, eso se respeta. Él siempre se acuerda de mí y es un honor viniendo de él. Desde lejos le agradezco lo que hizo por el fútbol chileno”.

Para cerrar, Rojas se mostró tranquilo ante el recambio que viene para el puesto en la Roja, declarando que “Arias y Cortés van a estar bien. Chile no tuvo problemas en la Copa América en ese sentido. Hay que pensar en un arquero joven. A Arias le quedan pocos años y Chile necesita preparar un arquero joven para prepararlo de acá a 10 años”.

Los números de Claudio Bravo en la selección chilena

Claudio Bravo deja el balompié con una gloriosa historia en la selección chilena, donde alcanzó a jugar 150 partidos con 67 victorias, 33 empates y 50 derrotas, en donde recibió 173 goles y entregó en 58 duelos su arco en cero.

A nivel de logros, el ahora ex arquero disputó con la Roja los mundiales de Sudáfrica 2014 y de Brasil 2014, además de consagrarse campeón de la Copa América 2015 y 2016.

