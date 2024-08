Entre las prioridades que tiene el ahora ex arquero para sus próximos pasos, además de seguir vinculado con el fútbol, piensa volver a los estudios y trabajar en sus negocios particulares.

Es un hecho. Claudio Bravo dejó el fútbol profesional, luego de anunciar en un emotivo video en sus redes sociales el término de su carrera a los 41 años, siendo uno de los tres futbolistas chilenos que más títulos conquistó, con un total de 22 entre clubes y la Selección Chilena.

Si bien en estos momentos, el ahora ex arquero vive una etapa de reconocimiento transversal a su exitosa trayectoria futbolística, con el correr de los días llegará la hora de los análisis y toma de decisiones respecto de sus siguientes pasos.

Al respecto, el diario La Tercera entrega algunas pistas de lo que puede ser el futuro de Bravo, el cual va a estar ligado intrínsecamente a su familia. Aunque su intención es no alejarse mucho de la actividad, donde un nombre importante aparece en el horizonte.

¿Cuáles serán los próximos pasos de Claudio Bravo?

Lo primero que indica el matutino es que podrá retomar los negocios que maneja. Entre ellos está el Complejo El Uno Campus en la comuna de Buin, además del manejo de parcelas en esa localidad que busca poner a la venta. Además ya mostró en la última Copa América su más reciente emprendimiento, como son los guantes Uno Supreme Defense RF.

Pero además, está en la mente de Claudio Bravo la opción de continuar en el fútbol desde otra faceta. En esa línea, el propio ex arquero reconoció que “he tenido la fortuna de tener buenos entrenadores que te van aconsejando, que no lo dejes pasar, que tienes que hacerlo porque tienes condiciones. Eso te despierta el apetito de serlo“.

Al respecto, vuelve a asomar la figura de Josep Guardiola, el técnico español del Manchester City, que de acuerdo al citado medio, lo quiere tener pronto dentro de su cuerpo técnico, para que trabaje como uno de sus asistentes o ayudando a los futuros arqueros. ¿Se lo imaginan?

