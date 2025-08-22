Falta apenas un día para que Universidad Católica por fin juegue su primer partido oficial en el Claro Arena. Luego de una larga espera y tras superar todas las barreras, los cruzados enfrentarán este sábado a Unión Española, en lo que se espera sea una fiesta para los hinchas de la franja.

Pensando en la apertura de la nueva fortaleza cruzada, ya que las fuertes lluvias y hasta la nieve que cayó en el sector oriente de la capital hicieron de las suyas en el recinto.

La cancha del Claro Arena generó bastante polémica al ser sintética y muchos pensaron que había sufrido varios daños por el sistema frontal. Sin embargo, en la UC aclararon que no son quemaduras, sino que es el relleno de corcho el que debe esparcirse en las próximas horas.

Los daños de la cancha del nuevo Claro Arena por la nieve

Por una serie de videos y fotos se puede ver como el sintético sufrió bastante por la nieve, desde las áreas hasta el centro de la cancha.

Así quedó la cancha del nuevo Claro Arena tras la gran cantidad de nieve que cayó. | Foto: Captura.

La nieve tapó la cancha de San Carlos | Foto: Captura.

Lo que sí se espera en las próximas horas es mejorar el aspecto del césped sintético. La tarea no será nada fácil, ya que se esperan precipitaciones por lo que resta de viernes en la capital, sobre todo en el sector oriente.

¿Cuándo jugará Universidad Católica ante Unión Española?

Cruzados e hispanos se enfrentarán este sábado 23 de agosto desde las 20:00 horas en el Claro Arena. Este encuentro será válido por la fecha 21 de la Liga de Primera 2025.

