Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

Así quedó el Claro Arena por la nieve a un día del partido entre Universidad Católica y Unión Española

La cancha de Universidad Católica será trabajada en las próximas horas para recibir de la mejor manera el duelo ante Unión Española.

Por Patricio Echagüe

La UC sufre por su nueva cancha a horas de jugar su primer partido.
© Photosport.La UC sufre por su nueva cancha a horas de jugar su primer partido.

Falta apenas un día para que Universidad Católica por fin juegue su primer partido oficial en el Claro Arena. Luego de una larga espera y tras superar todas las barreras, los cruzados enfrentarán este sábado a Unión Española, en lo que se espera sea una fiesta para los hinchas de la franja.

Pensando en la apertura de la nueva fortaleza cruzada, ya que las fuertes lluvias y hasta la nieve que cayó en el sector oriente de la capital hicieron de las suyas en el recinto.

La cancha del Claro Arena generó bastante polémica al ser sintética y muchos pensaron que había sufrido varios daños por el sistema frontal. Sin embargo, en la UC aclararon que no son quemaduras, sino que es el relleno de corcho el que debe esparcirse en las próximas horas.

Notable sketch: Stefan Kramer recorre el Claro Arena con Pellegrini y bienvenida incluida de Medel

ver también

Notable sketch: Stefan Kramer recorre el Claro Arena con Pellegrini y bienvenida incluida de Medel

Los daños de la cancha del nuevo Claro Arena por la nieve

Por una serie de videos y fotos se puede ver como el sintético sufrió bastante por la nieve, desde las áreas hasta el centro de la cancha.

Así quedó la cancha del nuevo Claro Arena tras la gran cantidad de nieve que cayó. | Foto: Captura.

Así quedó la cancha del nuevo Claro Arena tras la gran cantidad de nieve que cayó. | Foto: Captura.

Increíblemente la dirigencia de Universidad Católica no cuidó la cancha de su nuevo estadio. | Foto: Captura.

La nieve tapó la cancha de San Carlos | Foto: Captura.

Publicidad

Lo que sí se espera en las próximas horas es mejorar el aspecto del césped sintético. La tarea no será nada fácil, ya que se esperan precipitaciones por lo que resta de viernes en la capital, sobre todo en el sector oriente.

La similitud que prometen para el estadio de Universidad Católica con el del Tottenham

ver también

La similitud que prometen para el estadio de Universidad Católica con el del Tottenham

¿Cuándo jugará Universidad Católica ante Unión Española?

Cruzados e hispanos se enfrentarán este sábado 23 de agosto desde las 20:00 horas en el Claro Arena. Este encuentro será válido por la fecha 21 de la Liga de Primera 2025.

Publicidad
Lee también
Este club del fútbol chileno tiene sus horas contadas: "No podemos..."
Chile

Este club del fútbol chileno tiene sus horas contadas: "No podemos..."

En capilla: jugadores de Colo Colo que se pueden perder el Superclásico
Colo Colo

En capilla: jugadores de Colo Colo que se pueden perder el Superclásico

Formación de Colo Colo con varias bajas para el debut de los interinos
Colo Colo

Formación de Colo Colo con varias bajas para el debut de los interinos

Córdova y el portazo a la Generación Dorada: "Ordenar la selección"
Selección Chilena

Córdova y el portazo a la Generación Dorada: "Ordenar la selección"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo