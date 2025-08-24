Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

“Si mejoras un poco…”: PF de Vidal suma a figura de U de Chile a su trabajo tras portazo en Colo Colo

Juan Ramírez posteó viral imagen tras polémico portazo albo a él y Héctor Tapia en la banca.

Por Nelson Martinez

Colo Colo y la U bajo el trabajo del PF.
© Instagram / Photosport.Colo Colo y la U bajo el trabajo del PF.

Una de las polémicas de las últimas semanas en Colo Colo corrió por parte de Juan Ramírez, el preparador físico personal y amigo de Arturo Vidal que pidió Héctor Tapia para el equipo en caso de asumir la banca.

Finalmente en Blanco y Negro le negaron la solicitud a Tito por el PF, asumiendo la dupla técnica de Hugo González y Luis Pérez, pese a que Tapia era el favorito de la hinchada.

Pero Juan Ramírez no pierde el tiempo y sigue sumando futbolistas a su prestigiosa carrera como preparador físico. Esta vez, incluso luciendo la camiseta de U de Chile tras una sesión.

Colo Colo y U de Chile unidos por un PF

Juan Ramírez mostró en sus redes sociales una publicación en la que se ve trabajando con Rodrigo Contreras, quien se sumó a los futbolistas que se preparan bajo su alero.

Junto a la postal se ve un video del goleador de la U trabajando junto a Ramírez, además de la camiseta obsequiada al final de la rutina, sacando ronchas en redes sociales.

Si mejoras un poco, con eso ya mejoras mucho. Mejorar siempre es avanzar … Gracias por la confianza Tucu”, tecleó el popular preparador físico que causó el portazo de ByN a Héctor Tapia como DT del primer equipo en Colo Colo.

Publicidad
El Preparador Físico de Héctor Tapia pide respeto por Arturo Vidal: “Lo subestiman”

ver también

El Preparador Físico de Héctor Tapia pide respeto por Arturo Vidal: “Lo subestiman”

Rodrigo Contreras no alcanzó a sumar minutos en el polémico partido contra Independiente, en Argentina. En la Liga de Primera ha tenido más protagonismo, anotando un tanto en el último triunfo azul, por 4-1 ante Unión Española.

Lee también
La joya alba más prometedora: "Tenía ganas de no jugar más y..."
Colo Colo

La joya alba más prometedora: "Tenía ganas de no jugar más y..."

Colo Colo hace historia en el nuevo Claro Arena de Universidad Católica
Femenino

Colo Colo hace historia en el nuevo Claro Arena de Universidad Católica

La mala noticia que complica más a la U de cara al Superclásico
U de Chile

La mala noticia que complica más a la U de cara al Superclásico

Tabilo vs. Zverev en el US Open: Hora y dónde ver en vivo
Tenis

Tabilo vs. Zverev en el US Open: Hora y dónde ver en vivo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo