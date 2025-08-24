Una de las polémicas de las últimas semanas en Colo Colo corrió por parte de Juan Ramírez, el preparador físico personal y amigo de Arturo Vidal que pidió Héctor Tapia para el equipo en caso de asumir la banca.

Finalmente en Blanco y Negro le negaron la solicitud a Tito por el PF, asumiendo la dupla técnica de Hugo González y Luis Pérez, pese a que Tapia era el favorito de la hinchada.

Pero Juan Ramírez no pierde el tiempo y sigue sumando futbolistas a su prestigiosa carrera como preparador físico. Esta vez, incluso luciendo la camiseta de U de Chile tras una sesión.

Colo Colo y U de Chile unidos por un PF

Juan Ramírez mostró en sus redes sociales una publicación en la que se ve trabajando con Rodrigo Contreras, quien se sumó a los futbolistas que se preparan bajo su alero.

Junto a la postal se ve un video del goleador de la U trabajando junto a Ramírez, además de la camiseta obsequiada al final de la rutina, sacando ronchas en redes sociales.

“Si mejoras un poco, con eso ya mejoras mucho. Mejorar siempre es avanzar … Gracias por la confianza Tucu”, tecleó el popular preparador físico que causó el portazo de ByN a Héctor Tapia como DT del primer equipo en Colo Colo.

Rodrigo Contreras no alcanzó a sumar minutos en el polémico partido contra Independiente, en Argentina. En la Liga de Primera ha tenido más protagonismo, anotando un tanto en el último triunfo azul, por 4-1 ante Unión Española.