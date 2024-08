El ahora ex arquero nacional explicó los motivos que le llevaron a no acabar su carrera en el Cacique. "Conociendo el medio y al país, no tenía la necesidad de seguir ligado al fútbol", aseguró.

A los 41 años de edad, Claudio Bravo anunció su retiro del fútbol profesional después de 23 años de carrera y 22 títulos ganados con sus clubes y la Selección Chilena. Sin embargo, para muchos hinchas está la sensación que quedó una deuda pendiente.

Es que luego de su debut en Colo Colo en 2003 y tras su partida al fútbol europeo en 2006, en los últimos años siempre rondó la idea de que pudiera finalizar su trayectoria en el equipo que lo vio nacer, algo que finalmente no ocurrió.

¿Por qué? Fue el propio Claudio Bravo que en entrevista con Radio ADN enfatizó en que antes de tomar la decisión “sobre propuestas de clubes chilenos no tuve un ofrecimiento real, donde se pusiera en el papel algo concreto. Nada con nadie”.

Pero al trata de ir al detalle de las razones por las que finalmente no pudo finalizar su carrera en Colo Colo, puso una vez más como ejemplo al volante Arturo Vidal y todo lo que se generó en el país con su vuelta al país, y a partir de allí dar una explicación.

¿Por qué Claudio Bravo no se retiró en Colo Colo?

“Yo siempre he sido inteligente para tomar decisiones y sé el valor que tengo dentro del país. Siendo sincero, volver a Colo Colo, donde la perspectiva y exigencia es alta, competir y que te pongan la mochila encima, agarrarla e ir para adelante era un riesgo. Cuando te habitúas lo asumes, pero tiene un costo”, sostuvo el Capitán América.

En esa línea, Bravo agrega que “no es el jugador quien sufre, es el entorno. La crítica no me produce nada extraño, me encanta cuando hay cosas no buenas, porque me incentivaba. Pero tienes padres, tienes hijos y si la película no es buena, uno sabe lo que viene de vuelta“.

“Conociendo el medio y la cultura del país, además de la parte económica que gracias a Dios no tuve problemas, no tengo la necesidad de seguir ligado al fútbol, y por eso estoy tranquilo”, sentenció el ahora ex arquero nacional.

