La selección chilena está a punto de conseguir la hazaña en el Mundial de la Kings League y logró llegar a la gran final tras vencer a España, uno de los favoritos, en semifinales. Ahora el equipo liderado por Arturo Vidal se enfrentará a Brasil en el encuentro decisivo del campeonato.

En un intenso duelo, donde se pensó que los ibéricos tomarían ventaja, Mathías Vidangossy y Matías Herrera marcaron los goles de la Roja de todos y el partido se alargó a los penales, donde Chile se llevó el triunfo.

¿Cuándo es la final de la Kings League y quién transmite?

El partido por el título de la Kings League World Cup se disputará este sábado 17 de enero a las 20:00 horas (Chile) en el estadio Allianz Parque del Palmeiras.

El evento se transmitirá a través de la señal abierta de Canal 13, como también sus plataformas digitales 13GO, el canal oficial del 13 en Youtube y el canal de Twitch oficial del torneo.

Revisa tu numeración según tu clave operador

VTR: 22/713

DirecTV: 152/1152

Movistar: 122/813

Claro: 56/556

Zapping: 22

TuVes HD: 58

Entel: 67

Mundo: 17/517

GTD/Telsur: 22/28/813

Publicidad

Publicidad

El pre-show antes de la final

El stream comienza a partir de las 18:00, mientras que las 18:45 habrá otro juego, el de la Kings League vs. Caze TV Game. Posteriormente, a las 19:45 habrá un show músical en dodne se presentarán MC Marks, MC PH y DJ Japa NK.

ver también Brasil ningunea a Chile en el Mundial de la Kings League: “Queríamos jugar contra España”

El formato de la Kings League

Este evento deportivo que suma a conocidos futbolistas y figuras de las redes sociales, tiene reglas especiales que se distancian de la forma tradicional del fútbol, como por ejemplo el uso de “armas secretas”, que son cartas que le permiten a los entrenadores pedir penales o sanciones al rival en cualquier minuto del partido.

Publicidad

Publicidad

Así también aplica el “lanzamiento del dado” al minuto 18, lo que reduce la cantidad de jugadores dentro de la cancha y también existe el emocionante “shootouts”, que son penales con movimiento, como ocurrió en el partido de Chile contra España, y se que realizan para desempatar.

La nómina de Chile en la Kings League

Entre los jugadores que son parte del campeonato, se encuentran experimentadas figuras del fútbol nacional como Mathías Vidangossy e Ignacio Herrara. Además de populares creadores de contenido. Siendo el equipo presidido por Arturo Vidal, histórico de la Roja, y el popular streamer Shelao.

Los jugadores de la Roja

Mathías Vidangossy

Piero Gárate

Rodrigo Martínez

Fernando Saavedra

Carlos González

Ángel Valenzuela

Matías Rojas

Matías Donoso

Matías Herrera

Ezequiel Luna

Christian Vilches

Ignacio Herrera

Juan Araya

Publicidad