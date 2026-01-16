Además de Arturo Vidal: El fútbol chileno celebra a la Roja en el Mundial de la Kings League

No está soñando, es verdad: Chile disputará la final del Mundial de la Kings League. El cuadro nacional eliminó a España y ahora va por el título ante Brasil. Competencia que ha paralizado al balompié nacional.

Es que la nueva modalidad de juego y la categoría de jugadores como Mathías Vidangossy, Matías Donoso, Ignacio Herrera, Ezequiel Luna y Matías Herrera han sacado aplausos. Por lo mismo Arturo Vidal en su calidad de embajador del equipo, ha seguido cada detalle desde que comenzaron a competir en Sao Paulo.

Pese a las críticas sobre el King, el volante no se ha perdido ningún partido. Incluso ha transmitido desde la concentración de Colo Colo y el reciente triunfo ante España lo celebró en el bus a minutos de jugar ante Olimpia por la Serie Río de La Plata.

“Se les fue, ganamos. ¡Vamoooos Chile!”, se le alcanza a escuchar a Vidal. Momento que la Kings League viralizó sumando más de 17 mil visualizaciones. El fanatismo es tal, que todo el plantel albo siguió el partido y los recién llegados como Joaquín Sosa fueron los más sorprendidos por la pasión que muestran sus compañeros.

El fútbol chileno celebra la Kings League

Pero no tan solo Arturo Vidal siguió de cerca el partido. El actual campeón del fútbol chileno también siguió cada detalle de la definición de la Kings League. Así lo mostró Diego Sánchez en sus redes sociales. Tras participar en la Noche Lila, el “Mono” junto con el plantel de Coquimbo Unido celebraron la victoria ante España.

Si hasta se emocionaron con la definición de los penales largos. “Wena cabros, somos el mejor país de Chile”, acotó el portero del aurinegro.

Ahora todas las miradas estarán puestas este sábado 17 de enero cuando Chile dispute la anhelada final ante Brasil. El duelo está pactado a las 20:00 horas y será transmitido gratis por el canal de la Kings League en Youtube y en Kick por Arturo Vidal.